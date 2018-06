Dele Alli onzeker voor match tegen Panama: scan wijst op overbelasting

Het is onzeker of Dele Alli de wedstrijd tussen Engeland en Panama van zondag zal halen. Britse media melden dat de Tottenham-middenvelder een kleine overbelasting zou hebben opgelopen tijdens de wedstrijd tegen Tunesië.

Alli miste dinsdag de training om in een privéziekenhuis in Sint-Petersburg onderzocht te worden. Daar werd na een scan een kleine overbelasting van de dijspieren vastgesteld, waardoor Alli de wedstrijd tegen Panama dreigt te missen.

Fabian Delph (Manchester City) viel in de 80e minuut in voor de geblesseerde Alli. “Ik hoop dat ik ok ben”, zei die laatste na de wedstrijd. “Het is mijn team.

De Engelse bondscoach Gareth Southgate hield Alli tijdens de wedstrijd tegen Tunesië goed in de gaten.

“We moesten hem in de gaten houden”, zei Southgate maandag. “Hij had een beetje last net voor de rust, maar hij vond dat hij door kon gaan. Ik had de indruk dat de loopacties die hij maakte en de manier waarop hij druk op de bal zette nog steeds een probleem veroorzaakten.”

“We hebben wel goede opties op de bank,” ging Southgate verder, “en we denken dat de frisheid van Marcus [Rashford] en Ruben [Loftus-Cheek] nieuwe energie in ons spel kan brengen, maar ook een ander soort gevaar kan creëren.”

Alli maakte maandag zijn WK-debuut bij the Three Lions.