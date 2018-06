Activisten pakken minister van Binnenlandse Veiligheid aan over migratiebeleid… in Mexicaans restaurant: “Schande!”

Activisten pakken minister van Binnenlandse Veiligheid aan over migratiebeleid… in Mexicaans restaurant: “Ben je niet beschaamd?” Video: Reuters

Een groep activisten had het dinsdag gemunt op Kirstjen Nielsen, de Amerikaanse minister van Binnenlandse Veiligheid. Onophoudelijk slingerden ze luidkeels allerlei verwijten naar haar hoofd vanwege het migratiebeleid dat president Donald Trump voert. De plek van het gebeuren zorgt voor een ironische toets: Nielsen zat op dat moment te dineren in een Mexicaans restaurant.

Van een korte maar krachtige “shame” tot “if kids don’t eat in peace, you don’t eat in peace”, Nielsen kreeg het minutenlang te horen tijdens haar diner. Onverstoord bleef ze naar beneden kijken terwijl de activisten hun ongenoegen uitten over het ‘zero tolerance’-beleid van Trump. Dat de dame zich bovendien bevond in een Mexicaans restaurant, konden de protesteerders al helemaal niet vatten. “Hoe kan je genieten van een Mexicaans diner terwijl je tienduizenden mensen deporteert en opsluit die in de Verenigde Staten asiel komen zoeken?”, klonk het onder meer. Daarnaast lieten ze ook een audiofragment horen van huilende kinderen uit Centraal-Amerika die aan de grens van hun ouders werden gescheiden. “Hoe voel je je daarbij?”

Livestream

Niet enkel de overige klanten in het restaurant hadden weet van de activisten. Op de Facebook-pagina van Metro D.C. Democratic Socialists of America viel tien minuten lang een livestream te volgen die het protest in beeld bracht. Reacties op de het tafereel stroomden al snel binnen.

Tot een hardhandige confrontatie kwam het niet, al had de minister wel nood aan enkele bodyguards om de activisten op afstand te houden. Een video op Twitter liet nadien nog zien hoe Nielsen, in het bijzijn van haar security, het restaurant verliet en in een wagen stapte.

(Lees verder onder de tweet)

DHS Secretary Nielsen just got driven out of a Mexican restaurant here on 14th Street by activists. DSA, I believe. pic.twitter.com/lTKutryXBO — Osita Nwanevu (@OsitaNwanevu) 20 juni 2018

Sinds 5 mei tot 9 juni van dit jaar werden al meer dan 2.000 kinderen gescheiden van hun ouders naar aanleiding van het ‘zero tolerance’-beleid van Trump. Op 6 april werd immers aangekondigd dat alle volwassenen zouden worden gearresteerd die illegaal de Mexicaans grens oversteken. Kinderen worden daarbij gescheiden van hun ouders en komen vervolgens in gesloten opvangcentra terecht. Nadat de Amerikaanse organisatie ProPublica een audiofragment in handen kreeg waarop te horen viel hoe huilende kinderen smeekten om hun ouders en familieleden, volgde bakken kritiek.

LEES OOK. Kinderen in kampen en kooien: alles wat je moet weten over Trumps migratiebeleid (+)