“Gedegouteerd om voor zo’n bedrijf te werken”: producers ‘Modern Family’ en ‘Family Guy’ keren zich tegen Fox

De uitspraken van Fox News-presentatoren over het beleid van de regering-Trump, die kinderen van asielzoekers aan de grens scheidt van hun ouders, veroorzaken over heel de wereld grote verontwaardiging. Enkele bekende producers keren zich alvast tegen de conservatieve tv-zender. “We zijn gedegouteerd om voor zo’n bedrijf te werken.”

Zijn ‘zero tolerance’-beleid op het vlak van migratie levert Donald Trump bijzonder veel kritiek op. Alle volwassen die de Verenigde Staten illegaal willen binnenkomen, worden gearresteerd, ook wanneer ze asiel aanvragen. Dat betekent ook dat kinderen van immigranten gescheiden worden van hun ouders aan de grens en in gesloten centra belandden. Beelden van die centra tonen de barre omstandigheden waarin de kinderen leven en een Amerikaanse non-profitorganisatie kreeg geluidsfragmenten in handen die door merg en been gaan.

In conservatieve kringen zien ze geen enkel probleem in de aanpak van Trump. Onder meer bij Fox News, de erg conservatieve nieuwsredactie van het tv-bedrijf, nemen de presentatoren het op voor Trump. Triest dieptepunt dinsdag: de uitspraken van nieuwsanker Laura Ingraham, die de gesloten centra waarin kinderen belanden “zomerkampen” noemde. Haar collega Ann Coulter noemde de huilende kinderen zondag acteurs. “Trap niet in hun val, president”, zei ze. Tucker Carlson maakte het nog wat erger door kijkers op te roepen om te negeren wat ze op andere zenders zien over migratie, omdat het allemaal niet waar zou zijn.

Kritiek

Na die uitspraken begon het eerst op sociale media en onder opiniemakers te stormen, maar nu blijkt het ongenoegen binnen Fox zelf ook te groeien. Zo dreigen vier gevierde tv-producers ermee om hun programma’s naar andere zenders te verhuizen.

Onder meer Steve Levitan - de maker van ‘Modern Family’ - , Seth MacFarlane van ‘Family Guy’, Paul Feig en Judd Apatow maakten hun woede duidelijk. “Ik ben gedegouteerd om voor zo’n bedrijf te werken”, schreef Levitan op Twitter. Hij en andere producers werken voor 20th Century Fox, het bedrijf waar Fox News deel van uitmaakt. “De opinieprogramma’s op deze zender druisen in tegen alles waar ‘Modern Family’ voor staat. Ik schaam me echt.”

I look forward to seeing #ModernFamily through to the end and then, sale or no sale, setting up shop elsewhere. — Steve Levitan (@SteveLevitan) 19 juni 2018

De producer schreef ernaar uit te kijken om zijn programma na het huidige seizoen te verhuizen naar een andere zender, al leek hij daar dinsdagavond op terug te komen. “Ik heb veel respect voor de bazen van de studio bij Fox”, deelde hij later in een mededeling mee. “En ik ga mijn tijd nemen om te kijken hoe zij erover denken. Dan pas beslis ik.”

MacFarlane steekt zijn schaamte ook niet onder stoelen of banken. Hij was vooral kwaad door de uitspraken van Carlson. “Wat je zegt, is dus: denk niet kritisch na, raadpleeg geen verschillende nieuwsbronnen en gebruik je hersenen niet. Gehoorzaam Fox News gewoon blindelings. Dit is verwerpelijk en zaken als dit maken me beschaamd om voor Fox te werken.”

In other words, don’t think critically, don’t consult multiple news sources, and in general, don’t use your brain. Just blindly obey Fox News. This is fringe shit, and it’s business like this that makes me embarrassed to work for this company. https://t.co/kC7MPYxdgZ — Seth MacFarlane (@SethMacFarlane) 16 juni 2018

Ook collega-producers Judd Apatow en Paul Feig lieten zich horen op sociale media. “Alle producers van Fox moeten hun ongenoegen kenbaar maken, dat zou echt een verschil maken in dit debat.”

“Wah Wah”

De heisa werd nog wat erger toen Corey Lewandowski, gewezen campagneleider van Trump, tijdens een debat op Fox News spottend “wah wah” zei toen het verhaal van een tienjarig meisje met het syndroom van Down aangehaald werd. Zij werd gescheiden van haar ouders aan de grens, maar daar was Lewandowski duidelijk niet van onder de indruk.

.@Zac_Petkanas says on Fox News a 10-year-old girl with Down Syndrome was separated from her mother at the border.



Corey Lewandowski responds: "Womp womp." pic.twitter.com/cZMXWmwbjw — Jon Passantino (@passantino) 19 juni 2018

Fox News en 20th Century Fox wensen voorlopig niet te reageren op de uitspraken.