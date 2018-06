Chef Voetbal Ludo Vandewalle: “Ik begin mij zorgen te maken over Vermaelen”

Ook tegen Tunesië zaterdag zal Thomas Vermaelen nog niet inzetbaar zijn, liet Roberto Martinez dinsdag weten. “Ik ben begin mij serieus zorgen te maken over Thomas”, zegt Ludo Vandewalle die vreest dat er meer aan de hand is. Onze Chef Voetbal vertelt ook welke twee landen het meeste indruk op hem hebben gemaakt in hun wedstrijd en geeft zijn duidelijke mening over het dilemma: Wie is nu eigenlijk de GOAT -de Greates of All Times?