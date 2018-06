Waasland-Beveren verliest verdediger aan Rio Ave

De Portugese eersteklasser Rio Ave heeft dinsdag de transfer van Jonathan Buatu aangekondigd. De Belgisch-Angolese verdediger komt over van Waasland-Beveren en tekende een contract voor vier seizoenen bij de nummer vijf van de Portugese Primeira Liga.

De 24-jarige Buatu verlaat zo na drie seizoenen de Freethiel. Waasland-Beveren pikte de verdediger in de zomer van 2015 transfervrij op bij het Engelse Fulham. Voordien was hij er in België niet in geslaagd door te breken bij Standard (2008-2012), Racing Genk (2012-2013) en RWDM Brussels (2013). Bij Waasland-Beveren lukte dat wel. Buatu kwam de voorbije drie jaar tot tachtig officiële duels (en drie goals) voor de Waaslanders.

De geboren Luikenaar was in het verleden een vaste waarde in de Belgische jeugdselecties, maar koos in 2014 om zich beschikbaar te stellen voor het nationaal elftal van Angola. Sindsdien behaalde 13 caps voor het land in Zuidwest-Afrika.

Rio Ave beëindigde Primeira Liga vorig seizoen op een knappe vijfde stek en plaatste zich zo voor de tweede kwalificatieronde van de Europa League. Daar is het net als Racing Genk reekshoofd. De loting vindt woensdagmiddag (om 13u00) plaats.