Nieuwe protestmars tegen Trump in ons land op 7 juli: “We gaan hem een groot ontvangstcomité geven”

Donald Trump komt op 11 en 12 juli voor de tweede keer naar ons land voor de NAVO-top. Zijn komst zal gepaard gaan met flink wat protest, met als orgelpunt een protestmars op zaterdag 7 juli. Daarmee wil het platform ‘Trump Not Welcome’ duidelijk maken dat de Amerikaanse president niet welkom is.

Onder het motto Make Peace Great Again palmt het platform ‘Trump Not Welcome’ de straten van Brussel in op zaterdag 7 juli. De boodschap is duidelijk: de Amerikaanse president is niet welkom en de meer dan 40 aangesloten organisaties - onder meer Greenpeace, Vrouwenraad, Hart boven hard - zijn het verre van eens met het beleid dat hij voert.

“Wij willen niet meegaan in het militair opbod ten koste van armoedebestrijding, sociale bescherming, de aanpak van klimaatverandering, een humaan opvangbeleid voor vluchtelingen en een diverse en solidaire samenleving”, klinkt het bij het platform.

“De NAVO-landen besteden elk jaar 915 miljard dollar aan hun legers. Ik zou het liever in een duurzame toekomst voor onze planeet steken”, stelt Ludo De Brabander van Vrede vzw. Magda De Meyer, voorzitter van de Vrouwenraad, laat dan weer weten dat ze mee zal betogen. “Want als feministe wil ik duidelijk mijn stem laten horen: investeren in mensen, niet in wapens. De Vrouwenraad wil meer handen in de zorg, van kinderopvang tot bejaardenzorg.”

De actie wordt op donderdag 21 juni aangekondigd met een flyeractie aan de stations van Antwerpen, Brussel, Gent en Leuven. Daar geven activisten van het platform meer uitleg over hun motivatie. “We gaan hem een groot ontvangstcomité geven.”