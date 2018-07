De meest bizarre deelname ooit aan een WK: drie tovenaars om de ploeg te begeleiden en “babyvlees” op het menu

Mobutu zou ze aan de krokodillen gevoerd hebben. Of minstens in de cel gegooid hebben. Nog nooit had een land uit zwart Afrika zich geplaatst voor een WK. En toen het Zaïre in 1974 eindelijk lukte, verloor het beschamend met 9-0 van Joegoslavië. Vandaag woont de aanvoerder van dat elftal in Charleroi. “Mijn naam hing jarenlang uit op de luchthaven van Kinshasa. Raoul Kidumu: verboden het land te verlaten.”