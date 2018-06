Prins Laurent wil N-VA-kamerlid voor de rechter slepen: “En het zal niet de laatste zijn”

Prins Laurent is van plan om N-VA-Kamerlid Peter Buysrogge voor het gerecht te dagen, nadat de politicus het lid van de koninklijke familie beschuldigde van fraude. Laurent geeft de N-VA’er echter nog een kans om zijn excuses aan te bieden. Maar dat gaat niet gebeuren klinkt het bij het kamerlid: “Het is 2018 en niet 1918.”

Prins Laurent moet ieder jaar een activiteitenverslag aan premier Michel en het parlement overhandigen als één van de voorwaarden om recht te hebben op een dotatie van 308.000 euro. Van de viering van de Beroepsvereniging van Frituuruitbaters tot een bezoekje aan een dierenasiel in Ninove, het staat er allemaal in.

Volgens N-VA-Kamerlid Peter Buysrogge heeft de prins echter een “valse activiteitenaangifte” ingediend over zijn activiteiten in 2017, meldde onze krant vorige maand. “Tussen de 54 activiteiten die hij vermeldt, staat niks over zijn bezoek aan de Chinese ambassade”, klonk het. “Dit doet vragen rijzen over wat er nog allemaal ontbreekt op de lijst. We weten dat Laurent op dat feestje aanwezig was, hij heeft dat ook nooit ontkend. We kunnen uit het verslag dus niet afleiden waar hij werkelijk mee bezig is.”

N-VA-Kamerlid Peter Buysrogge laat weten zijn excuses niet aan te bieden. Video: N-VA

“Bijzonder kwaadwillige opzet”

Laurent is allerminst te spreken over deze aantijgingen en dreigt Buysrogge nu aan te klagen voor laster. De raadsheer van de prins schrijft dat niet alle activiteiten van de koninklijke familie “op een exhaustieve manier” in het verslag moeten worden opgelijst. “Bijgevolg kan uw betichting van ‘fraude’, ‘vervalsing’ en ‘gesjoemel’ op geen enkele manier verantwoord worden, en getuigt die van een bijzonder kwaadwillig opzet”, schrijft hij.

De prins zal ook een schadevergoeding vragen, omdat zijn imago besmeurd zou worden. Buysrogge kan de gerechtelijke stappen voorkomen als hij zijn excuses voor donderdag “in oprechte, duidelijke en onmiskenbare bewoordingen” aanbiedt, schrijft de advocaat nog.

“2018 en niet 1918”

De N-VA’er is echter niet onder de indruk. “De tijd dat de koninklijke familie parlementsleden onder druk kon zetten, ligt gelukkig al geruime tijd achter ons. Het is 2018 en niet 1918”, meldt hij. “Het is mijn taak parlementaire controle uit te oefenen én ik laat mij zeker niet onder druk zetten.”

“Ik laat mij niet doen door zo’n dreigementen. En wees gerust, ik zal mijn excuses niet aanbieden”, zegt Buysrogge verder. “De prins wil zo graag als een gewone burger behandeld worden, maar verliest daarbij blijkbaar uit het oog dat die zijn aangiftes wel correct moet invullen”, klinkt het nog.

In een reactie aan VTM Nieuws liet prins Laurent nog weten dat Buysrogge “niet de laatste” zal zijn die hij aanklaagt. “Na 50 jaar ben ik het kostbeu dat men mij nog altijd niet respecteert.”