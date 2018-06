Abou Jahjah en partijgenote overwegen klacht tegen Demir wegens laster

Dyab Abou Jahjah (Be.One) en zijn partijgenote Hatice Kör overwegen een klacht in te dienen tegen staatssecretaris Zuhal Demir wegens laster. De N-VA-politica zei dinsdagavond in Terzake dat zij en haar zes maanden oude dochter doodsbedreigingen hadden gekregen, waarbij ze het verband legde met een Facebookpost van Kör.

Zuhal Demir. Foto: Bart Dewaele

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir zei dinsdag in Terzake dat zij en haar zes maanden oude dochter recent doodsbedreigingen hebben gekregen. Ze zag daarbij een link met een Facebook-post van Limburgs Be.One-kopstuk Hatice Kör, waarin Demir als terrorist wordt afgeschilderd. Bij een foto van de staatssecretaris met onder meer collega Theo Francken schreef Kör begin juni “op de N-VA-lijst komen alleen maar PKK-aanhangers = terroristen”.

Volgens Be.One-oprichter Dyab Abou Jahjah “loog” Demir. “Hatice Kör heeft Demir nooit een terroriste genoemd. Zij heeft wel terecht aangeklaagd dat de N-VA openlijke sympathie toont met de terreurbeweging PKK”, stelt hij op de Facebookpagina van de partij. “Het is ronduit walgelijk hoe een staatssecretaris Be.One in één adem noemt met doodsbedreigingen aan haar kind.” Abou Jahjah en Kör overwegen een klacht in te dienen tegen Demir wegens laster.

Het Be.One-kopstuk verwijst onder meer naar N-VA’ers Mark Demesmaeker, Pol Van Den Driessche en Karl Vanlouwe, die volgens hem “net als Zuhal Demir zelf aanwezig waren op manifestaties van PKK-gezinde organisaties zoals Navbel (organisatie van de Koerdische gemeenschap in ons land, red.)”. “N-VA en Zuhal Demir proberen constant Turken en moslims te criminaliseren. Maar zelf loopt de partij van de ministers van Binnenlandse Zaken en Defensie hand in hand met een terreurorganisatie”, hekelt hij.