Deense prinses Elisabeth overleden

In Denemarken is dinsdagavond prinses Elisabeth overleden. De nicht van koningin Margrethe stierf na een lang ziekenbed in het bijzijn van haar familie. De prinses werd 83 jaar. Dat meldt het Deense koningshuis woensdagochtend.

Prinses Elisabeth was de dochter van prins Knud, de zoon van koning Christian X. Ze was de twaalfde in lijn voor de troonopvolging.

Elisabeth is nooit getrouwd geweest. Ze leefde wel 20 jaar samen met fotograaf Claus Hermansen. Die stierf in 1997. De prinses wordt naast hem begraven.

De laatste jaren bracht Elisabeth haar dagen door in Slot Sorgenfri, in de buurt van Kopenhagen. De prinses was al een tijdje ziek. Volgens het Deense hof stierf ze dinsdagavond vredig, in het bijzijn van haar familie.