Echtelijke ruzie escaleert aan school: man bedreigt vrouw met bijl en beweert explosieven te hebben

In Longeau (Luxemburg) is woensdagochtend een echtelijke ruzie ontaard, nadat een man en vrouw hun kinderen had afgezet op school. De man bedreigde zijn echtgenote, verschanste zich in hun huis en dreigde ermee explosieven bij zich te hebben. Uiteindelijk kon hij worden ingerekend. De straat werd afgesloten en de school geëvacueerd.

Een stel in de Zuid-Luxemburgse stad Longeau kreeg het woensdag rond 08.15 uur met elkaar aan de stok, nadat ze hun kinderen op school hadden afgezet. De situatie escaleerde, waarbij de man zijn vrouw bedreigde met een bijl, meldt L’Avenir. Hij verschanste zich vervolgens in hun huis in de Schmitstraat, vlakbij de school. Daar zou de man hebben gedreigd explosieven bij zich te hebben.

De politie kwam ter plaatse en DOVO werd ingeschakeld. De man kon uiteindelijk worden gearresteerd. Uit voorzorg is de straat afgezet en de school geëvacueerd. De leerlingen werden per bus naar het sportcomplex van Messancy gebracht, meldt RTL.