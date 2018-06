Rechter boos over jarenlange burenruzie: “Er was hier terreur, maar wij moeten onze tijd verspillen aan uw zever”

Bekkevoort - Voor het Brusselse hof van beroep werd dinsdag de zaak rond een burenruzie die al jaren aansleept, verder gezet. Het geschil draait om de omheining die op de grens van de percelen staat. De rechter liet duidelijk weten zijn buik vol te hebben van het conflict, meldt Het Laatste Nieuws. “Wij moeten onze energie verspillen aan uw stomme koppigheid.”

Al zes jaar leeft de 64-jarige Alfons C. in absolute onmin met zijn buur Hans Pypen (43). De ruzie begon over het recht op de omheining die hun percelen scheidt. C. vond dat hij de eigenaar was, maar zijn buurman was het daar niet mee eens. Om zijn tuin af te schermen, monteerde Pypen daarop een zeil tegen de schutting. Dat was weer tegen het zere been van C. Het regende vervolgens klachten heen een weer.

De situatie escaleerde een eerste keer in mei 2012 toen C. zijn buurman met een hogedrukreiniger in het gezicht spoot. Pypen liep lichte verwondingen op aan de wang, het rechteroog en de rechteroorschelp. Later zwaaide C. over de omheining heen en bedreigde hij Pypen -in het bijzijn van de politie- met een kettingzaag. Dat leverde C. een contactverbod op.

Zever en stomme koppigheid

Dinsdag moest C. zich verantwoorden voor het hof van beroep in Brussel, tot grote ergernis van de rechter, meldt Het Laatste Nieuws. “Er zijn hier terroristische aanslagen geweest in Brussel, er is hier zware criminaliteit. En wij moeten onze tijd en energie verspillen aan uw zever, door uw stomme koppigheid”, gaf hij C. te kennen.