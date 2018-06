Dader carnavalsmoord veroordeeld tot 24 jaar cel

Aalst / Erpe-Mere - De partner van de 38-jarige vrouw uit Erpe-Mere die in 2015 dood aangetroffen werd tijdens het carnaval in Aalst, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 jaar. Dat heeft de correctionele rechtbank in Dendermonde woensdag beslist.

Het lichaam van de vrouw, Sofie D’Hondt uit Erpe-Mere, werd op woensdag 17 februari 2015 ‘s ochtends teruggevonden door twee bezoekers van het carnaval van Aalst.

De partner van de vrouw, Fabrice A., werd verhoord als mogelijke verdachte, maar hij ontkende elke betrokkenheid bij het overlijden. Wat later legde de man echter plots wél bekentenissen af, en werd hij aangehouden. Maar plots veranderde hij zijn verklaring en beweerde hij dat hij had bekend onder druk van de speurders. De man zei dat hij zijn vrouw dood had teruggevonden, maar haar niet zelf zou hebben vermoord. Tijdens de reconstructie werkte de man echter weer mee de speurders, en zou hij getoond hebben hoe hij het slachtoffer om het leven bracht.

De rechtbank oordeelde dat de man zijn partner met voorbedachtheid om het leven heeft gebracht en legde hem een gevangenisstraf van 24 jaar op.