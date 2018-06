Kiels restaurant onder vuur genomen, eigenaar verdacht in groot cocaïne-onderzoek

Kiel / Antwerpen - Onbekenden hebben zondagnacht het vuur geopend op Mister Noodles, een eethuis op de hoek van de Abdijstraat met de Zandvlietstraat. In het rolluik zitten verschillende kogelgaten en getuigen hebben zondagnacht schoten gehoord. De lokale politie kreeg geen enkele melding binnen over het schietincident.

Getuigen hoorden zondagnacht schoten en ook bronnen in het drugsmilieu zeggen dat er geschoten is. Het restaurant is eigendom is van Moraad El K., verdachte in een groot onderzoek naar cocaïnesmokkel via de Antwerpse haven. In het rolluik zitten kogelgaten.

De Antwerpse politie kreeg volgens woordvoerder Willem Migom geen enkele melding binnen over de schietpartij. Ondertussen is de federale gerechtelijke politie in Antwerpen wel een onderzoek gestart.