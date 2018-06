‘Temptation Island’-verleidster krijgt vier maanden effectieve celstraf voor diefstal

Oostende - Temptation Island-verleidster Yana Daems (23) heeft in de Brugse rechtbank vier maanden effectieve celstraf en een geldboete van 600 euro gekregen voor diefstal.

Op 29 december 2016 ging de rondborstige Oostendse in café The Bridge in Oostende met een handtas aan de haal. Ze goot de inhoud uit en nam enkel de tas mee. De feiten kaderden vermoedelijk in een ruzie met het slachtoffer.

Daems werd geïdentificeerd als de dader op basis van camerabeelden in het café en de verklaringen van het slachtoffer en een getuige.

“De feiten getuigen van een manifest gebrek aan respect voor de maatschappelijke normen en andermans eigendom”, aldus de rechter. Daems had tot op heden nog een blanco strafblad. Ze kwam niet opdagen voor haar proces.

Temptation

Vanwege haar grote boezem was Yana Daems dit jaar een van de opvallendste deelnemers aan Temptation Island. Ze staakte haar verleidingspogingen vroegtijdig omdat ze zich helemaal niet thuis voelde op het eiland.