Vrouw raakt opgesloten in kast van vakantiehuisje en overlijdt

Een 60-jarige vrouw is in het Britse Pennal na een bizar incident om het leven gekomen in een luxe vakantiebungalow. De vrouw kwam vast te zitten in een kast en stierf er uiteindelijk door onderkoeling.

Elizabeth Mary Isherwood was waarschijnlijk ’s nachts de weg kwijt in de villa van het Plas Hagarth Holiday resort toen ze een inloopkast binnenging. Vervolgens sloeg de deur dicht achter de voormalig politie-agente, meldt tv-zender ITV-news.

De klink aan de binnenkant ontbrak, waardoor de vrouw - die naakt was - niet meer naar buiten kon. De lichtschakelaar zat ook aan de buitenkant en dus het was er pikdonker. De vrouw logeerde in haar eentje in het huis en probeerde de uren en misschien wel dagen na haar opsluiting wanhopig en met allerlei hulpmiddelen de naar binnen draaiende deur te forceren.

Uiteindelijk besloot Elizabeth in de muur te gaan hakken, maar daarbij heeft ze allicht een waterleiding geraakt die vervolgens begon te lekken. Uiteindelijk is ze van onderkoeling om het leven gekomen. Een medewerker van het vakantiepark vond de vrouw.

Uit politieonderzoek bleek dat een andere bewoner van het bungalowpark wel een aantal onverklaarbare klappen had gehoord, maar het niet nodig vond ze te melden. Volgens de lijkschouwer is het mogelijk dat Isherwood dagenlang opgesloten heeft gezeten voor ze overleed.