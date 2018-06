'Zonder stimulans op school kwijnen alle tech-jobs weg'

Heusden-Zolder - Er zijn slechts een handvol mensen die zich op latere leeftijd omscholen tot technicus. Vandaar dat er slechts twee opties overblijven om de leemte op de arbeidsmarkt in te vullen: het importeren van handige harry's uit het buitenland en zoveel mogelijk jongeren stimuleren om te kiezen voor een technische studierichting. P&V Elektrotechniek uit Heusden-Zolder zet in ieder geval fors in op onderwijs in de hoop om zo de technische vacatures makkelijker in te vullen.

Een belangrijk kanaal om de instroom van technische profielen te bevorderen, is het opkrikken van het aantal afgestudeerden met een diploma van een technische richting. Eer het zover is, moeten de jongeren uiteraard gestimuleerd worden om voor die richtingen te kiezen. Tal van organisaties zoals de VDAB, Voka en sectorverenigingen, maar ook bedrijven zelf, doen belangrijke inspanningen om kinderen én hun ouders te overtuigen van de mooie aspecten van jobs als ingenieur, onderhoudstechnicus, airco-plaatser, machine-operator of computerprogrammeur.

Complex

P&V Elektrotechniek uit Heusden-Zolder is alvast één van de vaandeldragers in de promotie van technische beroepen. Het bedrijf knoopt nauwe en individuele samenwerkingsverbanden aan met scholen én participeert in tal van initiatieven rond onderwijs. "Daarbij komen we tegemoet aan de individuele behoeften van de scholen, om zo de gap tussen opleiding en arbeidsmarkt te dichten", zegt Joris Vrancken, CEO bij P&V Elektrotechniek. "Het voordeel voor ons is dat we op die manier makkelijker ingenieurs en andere technisch geschoolde kandidaten kunnen vinden om ons team te versterken."

Door de sterke groei van het bedrijf is het bijna verplicht om voor de toenadering tot het onderwijs te kiezen. Zoniet drogen de functies op. "Zowel op het vlak van engineering als op vlak van assembleren is bordenbouw een zeer specifiek vak", aldus nog Joris Vrancken. "Zelfs in het gespecialiseerd onderwijs is de bordenbouw slechts een klein onderdeel van de opleiding. Daarenboven is de complexiteit en integratie van technieken enorm toegenomen zodat de kloof tussen opleiding en praktijk nog groter is geworden."

