Monaco trekt geldbuidel open voor zestienjarig toptalent

Willem Geubbels maakt de overstap naar AS Monaco. Foto: AFP

AS Monaco heeft zich dinsdagavond verzekerd van de diensten van aanvaller Willem Geubbels. De 16-jarige Fransman komt over van Olympique Lyon, waar hij dit seizoen zijn debuut in het profvoetbal maakte. Volgens diverse media zou met de transfer zo’n twintig miljoen euro gemoeid zijn.

Geubbels, die een Nederlandse vader en Centraal-Afrikaanse moeder heeft, maakte begin december 2017 zijn debuut in het eerste elftal van l’OL in de Europa League-wedstrijd tegen het Italiaanse Atalanta. Verderop in het seizoen volgden nog drie invalbeurten, hetgeen volstond om indruk te maken.

“Zijn komst past bij onze ambitie de beste Europese talenten verder te laten ontwikkelen”, legde algemeen directeur Vadim Vasilyev uit. “Hij heeft zijn grote talent al laten zien en met geduld en veel werkijver gaan wij hem naar de absolute top brengen.”

Lyon moest eerder in de media vernemen dat Geubbels weigerde een profcontract te tekenen bij de club omdat die vond dat hij te weinig zou spelen in het eerste elftal. Ludovic Geubbels, de vader van de speler, had een reeks eisen gesteld bij Lyon voordat zijn zoon er een profcontract zou kunnen tekenen.

Die eisen waren onder andere Engelse les, Nederlandse les, pianoles en mediatraining. De club schreef dat het die eisen zou inwilligen, maar toch besloot het jeugdige talent uiteindelijk naar Monaco te trekken. Lyon is begrijpelijk zeer teleurgesteld.

Monaco, het team van Rode Duivel Youri Tielemans, beëindigde de Ligue 1 het voorbije seizoen als tweede. Het plaatste zich zo rechtstreeks voor de poulefase van de Champions League.