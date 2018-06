Dimitri Herman ontkent door politie gezocht te worden: “Ik heb al drie jaar niet meer gesproken met mijn broer”

Dimitri Herman, de broer van de dader van de schietpartij in Luik, schrok zich woensdagochtend een hoedje toen hij in de kranten van Sudpresse las gezocht te worden door de politie omdat hij de dood van zijn broer zou willen wreken. Op een persconferentie maakte hij duidelijk dat het om een vergissing gaat. “Ik had al heel lang geen contact meer met hem”, zei hij.

De Sudpresse-kranten schreven woensdag dat de politie op zoek is naar de broer van Benjamin Herman, de dader van de schietpartij in Luik op 29 mei. De 34-jarige Dimitri Herman zou te kennen gegeven hebben de dood van zijn broer te willen wreken.

Benjamin Herman. Foto: Sudpresse

De dag na de aanslag werd Dimitri op zijn werk opgepakt door de politie, om als getuige verhoord te worden. Na dat verhoor werd hij weer vrijgelaten. Het oude opsporingsbericht dat net daarvoor gebruikt werd, was nu per ongeluk opnieuw naar verscheidene politiezones gestuurd en zo bij Sudpresse geraakt.

Dimitri belde woensdagochtend naar de kranten en ontkende daar dat hij gezocht wordt. Hij zei zoals elke dag op het werk te zijn, geen bedreigingen geuit te hebben en niet kwaad te zijn op de agenten die volgens hem geen andere keus hadden dan zijn broer dood te schieten. Hij is eerder kwaad op de personen die in de gevangenis van Marche-en-Famenne bijgedragen hebben tot de radicalisering van zijn broer.

Persconferentie

’s Middags hield hij een persconferentie om aan iedereen duidelijk te maken dat hij niet gezocht wordt en dat het inderdaad om een vergissing bij de politie gaat. “Ik heb al drie jaar geen contact meer met mijn broer”, aldus Dimitri Herman. “Ik heb spijt voor de slachtoffers en de nabestaanden, ik had nooit gedacht dat mijn broer zoiets zou doen. Ik ben echt kwaad op hem. Wat hij gedaan heeft, is onvergeeflijk.”

Dat woensdagochtend plots de ronde deed dat hij wraak wilde nemen, ontkent hij meerdere keren. “Ik zag hem niet meer en had alle banden doorgesneden. Ik begrijp niet hoe ze nu plots bij mij uitkomen. Ik probeer mijn leven weer op de rails te krijgen. Ik weet dat wat hij gedaan heeft niet goed is. Het zijn mijn baas en mijn collega’s die me gezegd hebben wat er in de kranten stond, want ik lees het niet. Wat heb ik gedaan, vroeg ik me af. Ik ga elke ochtend naar mijn werk en keer om 16.30 uur terug naar huis of ga boodschappen doen. Een leven zoals iedereen is wat ik probeer te leiden. Door zaken als deze gaat het echt niet beter worden. Ze moeten over mij zwijgen, ik heb echt geen contact meer met hem. Ik weet niet waarom mensen me willen laten overkomen als een slechterik. Ik heb slechte dingen gedaan, maar die liggen in het verleden. Al wat ik wil, is een normaal leven.”

Foto: BELGA

Benjamin Herman werd doodgeschoten door de politie, nadat hij zelf drie mensen, twee politieagenten en een 22-jarige jongeman, had gedood.