Actievoerders proberen repatriëringscentrum Steenokkerzeel binnen te dringen: “Normaal proberen ze uit te breken”

Steenokkerzeel - In het Vlaams-Brabantse Steenokkerzeel proberen dinsdagochtend zo’n dertig actievoerders het lokale repatriëringscentrum binnen te dringen. Volgens de burgemeester gaat het om een linkse actiegroep die tegen het asielbeleid is. De politie is ter plaatse.

De actievoerders klommen met ladders over de omheining van repatriëringscentrum 127bis aan de Tervuursesteenweg in Steenokkerzeel, bevestigt burgemeester Kurt Ryon (Klaver-NVA) aan onze redactie. “Ze willen binnen geraken en zijn nu op het dak van het centrum.”

Het gaat volgens Ryon om een Franstalige, linkse groepering. “Ze zijn tegen het asielbeleid en eisen open grenzen.”

De politie is inmiddels ter plaatse. Ze proberen eerst de veiligheid van de aanwezigen in het centrum te garanderen. Als dat gebeurt is, zal de politie de actievoerders proberen te verwijderen.

Uitbreken

Een dergelijke situatie is nog niet eerder voorgekomen bij het centrum in Steenokkerzeel, zegt de burgemeester nog. “Het is de eerste keer dat we te maken hebben met indringers. Normaal proberen ze hier uit te breken.”