Federale politie waarschuwt voor oplichting: “Wij sturen nooit boetes via mail”

Er circuleren opnieuw valse e-mails waarin staat dat u een achterstallige boete moet betalen. Die mails lijken van de federale politie afkomstig te zijn, maar dat klopt niet. “Ze zien er steeds professioneler uit”, aldus de politie. “Maar het gaat om pogingen tot oplichting. Ga er niet op in.”

De mails kunnen er soms een beetje anders uitzien, maar de werkwijze van de oplichters blijft hetzelfde. Telkens wordt voorgesteld om met een min of meer anonieme betaalmethode zoals Bitcoins, 3G Payment of Ukash te betalen. “Wij versturen dit soort mails niet”, luidt het bij de federale politie. “Klik in geen geval op de links (mogelijkheid tot virussen) en betaal zeker niet.”

Hoe herken je een valse boete:

-De federale politie stuurt nooit boetes of herinneringen voor onbetaalde boetes per mail. Zelfs niet in 2018. Krijgt u dus een boete per mail, is ze sowieso vals!

- Er is geen vermelding van de nummerplaat, noch de gegevens van de eigenaar van de nummerplaat. “Op elke boete, of het nu om een snelheidsovertreding gaat of fout parkeren, staat de nummerplaat van het voertuig vermeld. Dat is op valse boetes niet het geval. Dat komt omdat onze oplichter natuurlijk jouw nummerplaat niet kent natuurlijk want de mails worden vaak vanuit het buitenland verstuurd”, klinkt het.

- De exacte locatie van de overtreding wordt niet aangegeven. Ook dat is altijd het geval bij een echt PV

- Het e-mailadres bevat een spelfout of is compleet uit de lucht gegrepen (bijvoorbeeld federalebelguim@politician.com).

- Betalen kan enkel via een pre-paid kaartensysteem. Dat is NOOIT het geval bij een echte boete.

Ook met het bedrag van de boetes is er vanalles aan de hand. In de valse mails worden namelijk de vreemdste bedragen gevraagd: 39,95 EUR, 36,50 EUR, 113 euro … Ook die bedragen kloppen natuurlijk niet. De boete van 50 euro, zoals op de mail die nu circuleert, klopt al helemaal niet. Boetes zijn vorig jaar iets duurder geworden. De minimumboete bedraagt nu 53 euro ipv 50 euro.

Hoeveel mensen er toch intrappen en dus opgelicht worden, kan de politie niet zeggen. Bij het meldpunt van de FOD Economie zien ze het aantal klachten, algemeen dan, wel stijgen. In de eerste helft van vorig jaar kreeg men ruim honderd klachten per dag of veertig procent meer dan in dezelfde periode het jaar voordien over oplichting via het internet. Hoeveel klachten betrekking hadden op valse verkeersboetes, is niet bekend.