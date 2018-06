Geen training vandaag? Toch zitten onze Rode Duivels niet stil

Geen veldtraining vandaag in Rusland voor onze Rode Duivels. Wat doen die jongens dan een hele dag, vraagt u zich af? Wel, toch een beetje trainen. Individueel dan.

Uitslapen? De stad ingaan? Zo klinkt een vrije dag voor ons. Maar zo ziet een vrije dag voor de Rode Duivels er niet uit. Want het bericht dat de KBVB gisteren rondstuurde dat er niet getraind zou worden, betekent eigenlijk alleen dat er geen veldtraining op het programma staat. Want vergis u niet, de spelers zijn vandaag wel degelijk aan het werk. “Het is geen lazy day”, klinkt het vanuit het Moscow Country Club-hotel, het basiskamp van de Rode Duivels. Onder begeleiding van de technische en medische staf krijgt elke speler op eigen vraag de mogelijkheid om individueel te trainen. In de praktijk betekent dit dat alle spelers deze voormiddag even naar de gym trokken, of naar het zwembad om baantjes te trekken, of de fiets namen om een toertje te doen op het reusachtige domein van het hotel. “Om dan topfit naar de volgende wedstrijd te kunnen gaan.”

Geen citytrip

Na de middag is er tijd voor wat meer ontspanning. Maar wel in het hotel. Het is niet zo’n vrije dag waarbij de spelers de stad in kunnen trekken op zoek naar een souvenir voor vrouwlief. Maar wel kunnen ze gebruikmaken van de ontspanningsmogelijkheden in het hotel. Niet toevallig is er een hotel uitgekozen met een golfcourt. Verschillende spelers, zoals Thomas Vermaelen, Simon Mignolet, Jan Vertonghen, Mousa Dembélé en Toby Alderweireld, slaan al eens graag een balletje. Deze namiddag krijgen ze daarvoor de mogelijkheid.

Er zijn ook snookertafels, mogelijkheid tot tafeltennis, fietsen zijn ter beschikking en veel spelers hebben hun eigen PlayStation bij. Marouane Fellaini, Adnan Januzaj en Eden Hazard spelen bijvoorbeeld zeer graag het populaire spel Fortnite met elkaar. Er zijn ook enkele zwembaden waar de spelers kunnen in duiken en even van het zonnetje kunnen genieten.

Waken over verveling

Maar is dat wel de juiste vorm van ontspanning? Het grote gevaar tijdens een WK is de verveling in de spelersgroep. Daarom vindt dokter Chris Goossens het een gemiste kans dat de spelers vandaag op een relatief vrije dag eens niet buiten het hotel kunnen. Chris Goossens: “Niks is er erger dan verveling. Ik zat in 2013 op de Afrika Cup in een totaal omheind hotel, ik kan je verzekeren dat je er na drie weken de muren oploopt. Je moet dan ook uitkijken dat de spelers niet na een halve vrije dag zeggen: toch liever wat ontspannen trainen… Want zo’n hele dag niksdoen kan lang duren. Het is ook belangrijk dat de spelers zich ook geestelijk ontspannen, en dan is de hele dag Play Station spelen ook geen goed idee. Belangrijk is wat daar de mogelijkheden zijn en of de spelers voldoende vrijheid krijgen. Men moet zich daar geen zorgen in maken: het zijn allemaal profspelers. (lachend) Dan maakte ik het in Afrika anders mee. Daar moesten de spelers ’s morgens voor de match nog uit de discotheek worden gehaald.”