Man (30) overleden na duik in Gentse Watersportbaan

Gent - In Gent is een 30-jarige man verdronken nadat hij een duik had genomen in de Watersportbaan. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen.

Hulpdiensten werden in de nacht van dinsdag op woensdag rond 1 uur opgeroepen voor de interventie en haalden het slachtoffer uit het water. Er werden nog enkele pogingen ondernomen om de man te reanimeren, maar hij overleed later in het ziekenhuis.

Volgens het parket was de man, een 30-jarige Gentenaar van Turkse origine, samen met enkele vrienden het water in gedoken voor een nachtelijke zwempartij. Het groepje vrienden was ter hoogte van het Jan Palfijnziekenhuis in de Watersportbaan gesprongen, en zwom vervolgens naar de overkant; richting de Yachtdreef.

De 30-jarige man kwam daarbij in moeilijkheden. Zijn vrienden ondernam nog een poging om hem te redden, maar dat mislukte. Daarop belden ze de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. Het parket heeft een wetsgeneesheer aangesteld om de zaak te onderzoeken, maar alles wijst op een tragisch ongeval.