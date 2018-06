Moe, moe, moe. Een sportbeha met gps zegt wanneer onze Rode Duivels moe zijn en vrijaf moeten krijgen

De Rode Duivels moeten vandaag niet trainen. Bondscoach Roberto Martinez en de medische staf hebben de spelers in Moskou vandaag vrijaf gegeven wegens ‘te moe’. Hoe zo, te moe? Nauwelijks één match gespeeld vorige week zaterdag tegen Panama? Is dat normaal? Was de voorbereiding dan toch niet top? En hoe weet Martinez dan wel dat onze jongens te moe zijn? Heeft hij een speciaal toestel om die diagnose te maken? Een rapport uit van bij de Duivels in Moskou, een handleiding en appreciatie uit België door de sportdokters Chris Goossens (Anderlecht) en Bram De Winne (Zulte Waregem).