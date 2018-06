Dit is volgens ons het elftal van de eerste WK-speeldag in de groepsfase, een Belg in de ploeg

Door de 2-1 overwinning van Senegal tegen Polen zit de eerste speelronde in alle groepen van het WK erop. Traditionele toplanden zoals Duitsland, Brazilië en Argentinië lieten het afweten. De uitblinkers van de eerste speeldag komen dan ook niet uit de meest verwachte hoek. Dit is volgens ons het elftal van de eerste speeldag. We kozen voor een aanvallende 3-5-2 opstelling.

Doelman:

Foto: Photo News

Hannes Halldorsson (Ijsland)

Een naam die ze in Argentinië niet graag horen. Het 34-jarige sluitstuk van de IJslanders had een groot aandeel in de nieuwe stunt van het eiland, door keer op keer in te grijpen als de Argentijnen gevaarlijk werden. Toppunt van zijn prestatie was de strafschop van superster Lionel Messi die Halldorsson uit zijn doelvlak ranselde.

Verdedigers:

Foto: AFP

Andreas Granqvist (Zweden)

Veel vraagtekens bij de Zweden doordat ze hun eerste toernooi zonder Zlatan Ibrahimovic moesten afwerken. De nieuwe aanvoerder, centrale verdediger Andreas Granqvist (33), deed zijn status alle eer aan. Hij gaf achteraan niks weg in de gewonnen wedstrijd tegen Zuid-Korea en schoot zelf de winning goal van op de stip binnen.

Foto: Photo News

Jose Maria Giménez (Uruguay)

De 23-jarige linksvoetige centrale verdediger van Atlético Madrid brak de ban in de openingswedstrijd van Uruguay tegen Egypte (1-0). Samen met Diego Godin gaf Giménez niets weg en aanvallend stak hij bij de stilstaande fases de neus aan het venster. Hij werd beloond in de slotseconden toen hij een vrije trap voorbij doelman El Shenawy kon koppen.

Foto: AFP

Aleksandar Kolarov (Servië)

De 32-jarige Aleksandar Kolarov is een van de ervaren rotten in het elftal van Servië. De linkspoot laat met momenten nog steeds zien wat hij jarenlang bij Manchester City en bij AS Roma toonde. Met een schitterende vrije trap fusilleerde hij de Costa Ricaanse doelman Keylor Navas. Hij staat in onze ploeg aan de linkerkant van de driemansverdediging.

Middenvelders:

Foto: REUTERS

Valon Behrami (Zwitserland)

De uitblinker op het Zwitserse middenveld tegen Brazilië (1-1). De inbreng van de 33-jarige verdedigende middenvelder was cruciaal om de klasbakken op het Braziliaanse middenveld niet in hun normale spel te laten komen. Vooral Neymar zag af tegen Behrami, die geen felle tackles schuwde. Bij het brede publiek vielen de acties van de Zwitser met Albanese roots niet in de smaak. Hij kreeg na de wedstrijd zelfs doodsbedreigingen voor zijn hoeveelheid aan stevige en professionele fouten.

Foto: Photo News

Héctor Herrera (Mexico)

Een van de vele uitblinkers in de knappe 0-1 zege van Mexico tegen Duitsland. De 28-jarige middenvelder van FC Porto speelde bij elke onderschepping de bal diep naar de lopende mensen en lanceerde zo de omschakeling van de Mexicanen. Dat resulteer in kansen voor Chicharito, Vela en Lozano die uiteindelijk het winnende doelpunt zou maken.

Foto: AP

André Carrillo (Peru)

De 28-jarige André Carrillo was een gesel voor de Deense verdediging. De rechtsbuiten zorgde samen met de overlappende rechtsachter Luis Advincula voor de nodige dreiging op zijn flank. Hij kwam geregeld naar binnen en gaf enkele goede voorzetten. Helaas voor de sterk spelende Peruvianen konden ze niet voorbij een sterke Kasper Schmeichel geraken en verloren ze met het kleinste verschil.

Foto: AP

Cristiano Ronaldo (Portugal)

CR7 was de enige speler die een hattrick lukte op de openingsspeeldag. De 33-jarige Portugees had daarmee een belangrijk aandeel in het 3-3 gelijkspel tegen buurland Spanje. Vergeleken met zijn prestatie verdwijnt grote rivaal Lionel Messi volledig uit beeld. Ronaldo versierde een penalty, zette die zelf om en knalde met een prachtig gekrulde vrije trap zijn ploeg in de slotfase op gelijke hoogte.

Foto: Photo News

Denis Cheryshev (Rusland)

Niemand had Denis Cheryshev (27) in dit elftal verwacht en hijzelf al zeker niet. De linksbuiten van Villarreal begon namelijk niet als basisspeler aan het toernooi en kwam in de ploeg door de blessure van Alan Dzagoev. Hij scoorde twee keer in de 5-0 tegen Saoedi-Arabië en bevestigde gisteren zijn goede vorm door opnieuw te scoren op de tweede speeldag tegen Egypte.

Aanvallers:

Foto: EPA-EFE

Harry Kane (Engeland)

De man die Engeland eigenhandig voorbij Tunesië bracht door twee keer op het juiste moment op de juiste plaats op te duiken. De 24-jarige spits zit nu aan 25 goals in 15 caps voor de Engelsen. De Three Lions speelden een sterke match, maar mistten vooral in de eerste helft teveel kansen. Kane maakte zijn enige twee kansen wel af. Het wordt opletten voor de Rode Duivels in de laatste groepswedstrijd.

Foto: AP

Romelu Lukaku (België)

Onze eigen diepe spits haalt het elftal door een sterke tweede helft tegen Panama. Nadat hij voor rust nog op een eiland stond, werkte hij na rust zijn twee kansen uitstekend af. De 25-jarige ‘Big Rom’ kopte een knappe voorzet van De Bruyne binnen en werkte de bal na een counter op een fraaie manier voorbij de Panamese doelman. De start van een mooie reeks doelpunten tijdens dit WK?