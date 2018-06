Franse adoptiebureaus geven homo’s kinderen met stoornissen en handicap, “omdat ze zelf ook afwijkend zijn”

Franse homoseksuele koppels worden stelselmatig gediscrimineerd door adoptiebureaus. Zij krijgen de “atypische probleemgevallen”, omdat de koppels zelf “ook afwijkend” zijn, aldus het hoofd van de adoptiedienst van het departement Seine-Maritime.

Homoseksuele koppels mogen sinds 2013 zonder voorwaarden kinderen adopteren in Frankrijk, maar van gelijkheid is duidelijk nog geen sprake. Pascale Lemare, hoofd van adoptiedienst van het departement Seine-Maritime, vertelde op de radio dat homokoppels niet uitgesloten zijn, maar geen prioriteit hebben. Het komt erop neer dat gezonde kinderen naar heteroseksuele kandidaat-ouders gaan, meldt Le Parisien.

Homo’s en lesbiennes krijgen de “atypische probleemgevallen”: kinderen die “niemand wil”, omdat ze bijvoorbeeld een handicap of een psychische stoornis hebben, aldus Lemare. “Homo’s zijn zelf afwijkend van de norm, zowel sociaal als biologisch’’, redeneert het hoofd adoptie. “Dus moeten ze zich ook openstellen voor kinderen met een atypisch profiel.”

Kind met speciale behoeften

“We kregen te horen dat we ons moesten voorbereiden op een kind met speciale behoeften, als we kans wilde maken op adoptie”, getuigt een jonge vrouw. “Dat wil zeggen een kind met gezondheidsproblemen of een handicap.”

Discriminatie

De uitspraken van Lemare staan niet op zichzelf. In april meldde France Info dat de adoptieaanvraag van homokoppels in het departement Finistère altijd worden geweigerd. “Ze vertelden het ons zonder enige schaamte”, verklaarde een gedupeerde. “Zolang we jonge, stabiele, heteroseksuele koppels hebben, krijgen zij voorrang”, verklaarde de directeur van een andere adoptiefederatie.

De radio-uitzending heeft tot ophef geleid in Frankrijk. Ook de regering heeft afkeurend gereageerd en spreekt van discriminatie.