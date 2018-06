Te Gek?! zal shirts Club Brugge sieren, Ivan Leko, Selah Sue en Guy Swinnen geven morgen aftrap

Club Brugge-trainer Ivan Leko, zangeres Selah Sue en zanger Guy Swinnen zullen morgen (donderdag 21 juni) de aftrap geven van een samenwerking tussen het project rond geestelijke gezondheid ‘Te Gek?!’ en landskampioen Club Brugge. De wedstrijdshirts van Club voor de voorbereiding zullen volledig in thema van Te Gek?! staan.

Voor het vijfde seizoen op rij zullen de shirts van de Brugse club in teken staan van een liefdadigheidsorganisatie. Dit jaar is dat dus Te Gek?!, de organisatie die geestelijke gezondheid in Vlaanderen bespreekbaar maakt. De organisatie wil met deze samenwerking een breder publiek bereiken.

Morgenmiddag vindt de persconferentie plaats in het Jan Breydelstadion, waarna de symbolische aftrap op de Brugse grasmat gegeven zal worden door Ivan Leko, samen met de peter en meter van Te Gek?!, Guy Swinnen en Selah Sue.

Ook zal het speciale wedstrijdshirt worden voorgesteld, dat de spelers van Club Brugge zullen dragen tijdens de oefenwedstrijden in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Dat shirt zal volledig in teken staan van de organisatie.

Te Gek?! wil de stigmatisering, vooroordelen, schaamte en gebrek aan kennis over ernstige psychische problemen tegengaan, en de drempel slopen die voorkomt dat het probleem bespreekbaar is. De organisatie “streeft naar een juiste kijk op mensen met psychische problemen”, zo staat er te lezen op hun website. Ze zetten allerlei projecten rond geestelijke gezondheid op poten in Vlaanderen, en werkt samen met de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid. En nu dus ook met Club Brugge.

De vorige jaren werkte Club Brugge al samen met liefdadigheidsorganisaties (van oud naar nieuw) Kom Op Tegen Kanker, Make a Wish, Go For Zero en Child Focus.