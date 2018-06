Duitse politie verijdelt aanslag met “biologische bom”

De chef van de Duitse gerechtelijke politie heeft woensdag gezegd dat een aanslag met een “biologische bom” met het gif ricine verijdeld is in Duitsland dankzij de arrestatie van een Tunesiër vorige week in Keulen. “Er waren in deze zaak concrete voorbereidingen om zo’n daad te plegen, met een soort van biologische bom, en dat is nog nooit voorgekomen in Duitsland”, zei Holger Münch aan de Duitse openbare radio.

Hij zei dat de vorige week opgepakte verdachte begonnen was met de productie van ricine en dat de speurders over elementen beschikten die in de richting van banden met de organisatie Islamitische Staat (ISIS) wezen. “De huiszoekingen hebben uitgewezen dat de verdachte al ricine geproduceerd had”, het krachtigste gif van plantaardig herkomst, zei de politiechef. Het is 6.000 keer krachtiger dan cyanide. De stof is dodelijk wanneer ze ingenomen, ingeademd of ingespoten wordt, en er bestaat geen tegengif voor.

Het is voor het eerst dat de autoriteiten in dit dossier duidelijk zeggen dat een aanslag met een bom vol ricine voorbereid werd. Vorige week, toen de Tunesiër door een elite-eenheid van de Duitse politie opgepakt werd, sprak het gerecht enkel van verdenkingen.

“We hebben een grote hoeveelheid ricinezaden gevonden” waarmee het gif gemaakt kan worden, benadrukte Münch, “en ook allerlei andere spullen die nodig zijn om een explosief te maken.” Volgens het antiterreurparket van Duitsland werden duizend zaden in beslag genomen.