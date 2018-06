Doorbraak in Iran: vrouwen mogen stadions binnen om voetbal te kijken

Na nationaal en internationaal protest staat de Iraanse overheid vrouwen voor het eerst in bijna veertig jaar toe om een voetbalstadion te betreden. Volgens het persagentschap Isna geldt de toestemming enkel voor het bekijken van de WK-wedstrijd tussen Iran en Spanje van woensdag (20u). In de Azadi- en Takhti-stadions in de hoofdstad Teheran kunnen vrouwen de match op een groot scherm volgen.

Vrouwen mogen al bijna veertig jaar geen voetbalwedstrijden bijwonen in Iran. Veel Iraanse vrouwen hebben wel hun weg gevonden naar Rusland voor het WK. In de WK-stadions hebben Iraanse fans en vrouwenactivisten met spandoeken geprotesteerd tegen het Iraanse stadionverbod voor vrouwen, de campagne wordt uitdrukkelijk toegestaan door de Wereldvoetbalbond FIFA.

Vrouwenactivisten hopen dat de toelating voor het bekijken van Iran-Spanje in een stadion een eerste stap in de goede richting is. “Als alles goed verloopt, kan dit een aanzet zijn tot de algemene opheffing van het stadionverbod voor vrouwen”, verklaarde volksvertegenwoordigster Tajebeh Siavoshi.

Ook het verbod op het in het openbaar bekijken van wedstrijden op openbare plaatsen wordt, minstens voor het duel met Spanje, opgeheven. Bij de eerste WK-match van vrijdag tegen Marokko (1-0 zege) was dat nog verboden.

