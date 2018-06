Marokkanen delen massaal vlagjes uit aan neutrale fans, Belgische bond had zelfde idee maar voerde het weer af

Schrik niet als u straks tijdens Portugal-Marokko massaal veel Marokkaanse vlagjes tussen het publiek ziet. De Marokkaanse voetbalbond liet enkele dozen merchandising aanslepen en deelt op dit moment Marokkaanse vlagjes en andere supportersattributen uit aan de neutrale fans. De Belgische bond had een gelijkaardig idee, maar voerde het wel af.

Het was een thema tijdens de openingsmatch van de Rode Duivels. Er waren meer Panamese dan Belgische fans in het stadion in Sochi en dat terwijl er meer dan dubbel zo veel Belgen zijn dan Panamezen. Als zaterdag België in Moskou tegen Tunesië speelt, verwacht de voetbalbond iets meer Belgische fans - in totaal tussen de 2.500 en 3.000 -, maar de kans is opnieuw groot dat de Belgen het op de supportersbanken moeten afleggen tegen de Tunesiërs. Die waren al met een paar duizend naar Volgograd afgereisd voor hun wedstrijd tegen Engeland.

Supporters inhuren

Een goedkope manier om supporters “in te huren” is het voorbeeld van Marokko volgen. De Marokkaanse bond liet vandaag dozen vol fanprullaria aanrukken naar het Luzhniki-stadion in Moskou. Duizenden neutrale fans – vaak Russen – kregen een Marokkaans vlagje in de handen gestopt.

TweetDeck

De Belgische bond had een gelijkaardig idee, maar voerde het weer af. “We hebben er even over nagedacht om rode T-shirts uit te delen voor onze wedstrijden maar hebben het uiteindelijk niet uitgevoerd”, zegt Tijs Cools van de supportersfederatie 1895.

Misschien omdat onze tegenstanders in de groepsfase eveneens (deels) in het rood spelen?