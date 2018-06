KV Kortrijk hervat trainingen: nieuwkomer De Smet aanwezig, Ajagun ontbreekt

KV Kortrijk startte vanmorgen met een loopsessie op de piste en trok dan naar het jeugdcomplex voor een eerste veldtraining. Er waren 16 veldspelers en drie keepers aanwezig waaronder Jarno De Smet, overgekomen van Lommel. Middenvelder Abdul Jeleel Ajagun ontbrak nog, Anthony Van Loo en Lucas Rougeaux zijn niet fit.

Coach Glen De Boeck hield vandaag met zijn team de eerste veldtraining in de voorbereiding voor het nieuwe seizoen. Met de 19-jarige Senegalese centrale verdediger Alioune Camara was er één tester. Aanvaller Jean-Marco Toualy (19) uit Burkina Faso is op komst.

KV Kortrijk zal voor het elfde seizoen op rij in eerste klasse spelen, sinds 2016/17 Eerste Klasse A.