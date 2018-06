Vladimir Poetin danst dankzij...een lelijke regenjas en een cherry

Rusland verbaast de wereld: de nationale ploeg haalde zes op zes, het WK is voorlopig pure PR voor het land. En Poetin? Die kijkt niet naar voetbal, maar glundert wel.

Vladimir Poetin heeft Rusland-Egypte niét gezien. De Russische president zat tijdens de match in het vliegtuig dat hem van Minsk naar Moskou bracht na een ontmoeting met de Wit-Russische president Aleksander Loekasjenko. Zodra het vliegtuig geland was kreeg hij de uitslag te horen.

Van de vreugdedans die toen volgde zijn geen beelden, maar reken maar dat Poetin glorieert. Na week 1 kan ‘zijn’ WK voetbal niet beter zijn gestart. Omwille van de lof voor de organisatie – Russia 2018 is pure public relations voor zijn zo vaak gecontesteerde regime en land. Maar verrassend genoeg ook omwille van ‘zijn’ nationale ploeg die in de openingsmatch ten aanschouwe van de hele wereld schitterde als nooit tevoren en vijf dagen later al zowaar als eerste ploeg al zeker werd van een plaatsje in de 1/8ste finales.

Roes

De openingsmatch maakte ‘zijn’ volk al half gek, de 3-1 tegen Egypte zorgt voor een roes waar geen liter vodka tegenop kan.

Zijn land verbaast de hele wereld: de selectie van coach Stanislav Cherchesov stond voor de start van het WK op de FIFA-ranking op de 70ste plaats, startte dus als de ‘slechtste’ ploeg van het hele tornooi. Ook de voorbereidingsmatchen beloofden maar weinig goeds: verlies tegen Brazilië en Frankrijk (telkens drie goals gepakt) en Oostenrijk en een magere 1-1 tegen Turkije. En vooral mager spel, geen speler in de WK-selectie van bijna alleen spelers uit Russische clubs, leek het niveau te kunnen optrekken.

Speciale coach

De enige die vooraf geloofde in de kwalificatiekansen van zijn team was coach Stanislav Cherchesov. Bizarre man trouwens, de besnorde ex-keeper. In april nodigde hij nog een tiental journalisten uit om hen alvast uitleg te geven hoe hij wilde voetballen. Ordewoord: efficiënt voetbal! En wat blijkt: Rusland ontpopte zich in zijn eerste twee matchen meteen als een uitzonderlijk efficiënt team: 46 % van hun schoten is op doel, alleen Engeland deed op de eerste speeldag beter. Maar nog straffer: 1 op de 3 schoten was goal. 33% is uitzonderlijk. Ter vergelijking: Club Brugge haalde afgelopen seizoen maar 1 op 6. Flitsend oogt het allemaal niet, maar daar heeft Cherchesov een uitdrukking voor: “Ik draag in de regen liever een lelijke regenjas dan een mooi truitje”.

Reservesterren

Het deert het Russische volk niet. Ook omdat ze intussen wél eigen sterren hebben op hún tornooi. Al zijn het onverwachte. Denis Cheryshev om te beginnen, in het spoor van zijn vader, ex-international. Chery is opgeleid in Spanje, speelde zelfs 7 matchen voor Real Madrid maar was vorig seizoen niet eens basisspeler van Villarreal – hij scoorde in La Liga maar twee keer. Ook in de openingsmatch tegen Egypte startte hij op de bank maar na 25 minuten ingevallen voor Dzagoev scoorde hij twee keer. En tegen Egypte deed hij daar nog eentje bij, tot Ronaldo deze namiddag zijn vierde maakte was hij topscorer!

Dzyuba is hetzelfde verhaal: ingevallen tegen Saoedi-Arabië, al na 1 minuut gescoord en ook basisspeler tegen Egypte waarvoor hij ook dankte met een goal. Met Golovin (2 assists en 1 goal) zijn het de nieuwe sterren van het Russische volk. “Iedereen in de groep draagt bij tot dit succes”, aldus Cherchesov over zijn twee ‘invallers’. “Mijn 23 spelers zijn klaar om te spelen, ook zij die op de bank zitten. Onze twee overwinningen zijn geen toeval.” Dat Saoedi-Arabië (67ste op de ranglijst) écht de zwakste ploeg van het tornooi toonde en Egypte-met-een-halve-Salah misschien wel de tweede slechtste (of is dat Panama?) telt even niet meer: Russia is on fire! Cherchesov trekt alvast zijn jasje recht voor de ontmoeting met Uruguay maandag die zal beslissend zijn voor de eerste plaats in groep A. En Poetin scoort evenveel als ‘zijn’ ploeg.