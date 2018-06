Nieuwe wedstrijd, nieuw record: Ronaldo verbreekt met doelpunt tegen Marokko wéér records

Cristiano Ronaldo doet het weer. Met een harde kopbal van dichtbij op een hoekschop zette hij de 1-0 op het scorebord. Daarmee verbeterde hij het aloude record van Ferenc Puskás, een Hongaarse aanvaller die tussen 1949 en 1962 internationaal actief was. Hij scoorde een historische 84 keer voor Hongarije, en tot voor kort deed geen enkele Europeaan het beter. Tot nu.

Ronaldo maakte immers zijn vierde doelpunt op dit WK, zijn 85e voor Portugal. Hij verbeterde daarmee het record van Puskás en is de Europeaan met de meeste internationale doelpunten ooit. Wereldwijd deed enkel de Iraniër Ali Daei beter: die maakte er 109.

Niet alleen verbeterde de 33-jaar oude Real Madrid-vedette het record van Puskás, maar ook scoorde Ronaldo nu in meer wedstrijden voor Portugal dan waar hij níét in scoorde. Nog maar eens een leuk statistiekje op het conto van de superster.

Bovendien is de voorlopige topschutter op dit WK de eerste Portugees sinds José Torres die een doelpunt maakte met zijn rechtervoet, linkervoet én met het hoofd in hetzelfde WK. En dat na maar twee wedstrijden. Hoogst indrukwekkend.

Since 9th November 2012, Cristiano Ronaldo has scored in more games for #POR than he has *not* scored in.



55 games

28 games scored in

27 games not scored in



48 goals in total. pic.twitter.com/swd0JqJlMY