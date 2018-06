Tunesië volgt voorbeeld Rode Duivels en geeft spelers rust

Niet alleen de Rode Duivels krijgen vandaag rust. De Tunesische bondscoach Nabil Maaloul laat vandaag enkele spelers aan de krant op training, waaronder Dylan Bronn (AA Gent).

Of we Dylan Bronn konden begroeten bij het begin van de training? Onze nochtans vriendelijk gestelde vraag werd deze namiddag afgewezen door de perschef van Tunesië. De rechtsachter van AA Gent en de Tunesische nationale ploeg bleef achter in het hotel waar hij samen met enkele andere sleutelspelers zoals Wahbi Kazri en Anice Badri (ex-Moeskroen) rust kreeg. In navolging van België waar bondscoach Roberto Martínez vanochtend een training schrapte om dezelfde reden.

Vermoeidheid

“Ik zag heel wat vermoeidheid bij spelers die veel hebben gespeeld dit seizoen”, aldus Maaloul. “Daarom trainen we vandaag met een beperkte groep.”

Tunesië verloor maandagavond na een intense match van Engeland (2-1) en is verplicht punten te pakken tegen België om in het WK te blijven. Toch weigert bondscoach Maaloul toe te geven dat de druk van de wedstrijd bij zijn ploeg ligt.

Nu al indekken

“Wij gaan zoals altijd proberen goed te spelen en te winnen. Maar we mogen niet vergeten dat België een topteam is met bijna alleen maar sterren”, lijkt hij zich al voor een nederlaag in te dekken.

Morgen traint Tunesië achter gesloten deuren. Vrijdag trainen ze in het Spartak-stadion waar ze zaterdag om 14 uur de Rode Duivels in de ogen kijken.

Er zeker niet bij is doelman Mouez Hassen. Hij heeft het toernooi verlaten wegens een schouderblessure.