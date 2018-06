Ruim 30.000 gesmokkelde wilde dieren onderschept

Zowat 27.000 reptielen en 4.000 vogels, 48 levende primaten en 14 katachtigen: dat is de indrukwekkende vangst van een wereldwijde operatie tegen de smokkel van wilde dieren, zo heeft Interpol woensdag gemeld. De operatie, die in mei in 92 landen werd uitgevoerd, leidde tot de identificatie van ongeveer 1.400 verdachten.

De foto’s die Interpol online zette, tonen onder meer dwergpapegaaien opeengepropt in een kartonnen doos, een krokodil die bij een poel in Ecuador gevangen genomen werd of een opgezette leeuw. Behalve de dieren werd 43 ton vlees van beren, zebra’s, olifanten en andere wilde dieren onderschept, alsook 1,3 ton ivoor en de karkassen van zeven beren, waaronder twee poolberen.

De internationale politiesamenwerkingsorganisatie meldt dat de Vietnamese maritieme autoriteiten ook een viertal ton schubben van schubdieren vonden op een boot die uit Congo kwam. In Canada werd 18 ton vlees van wilde paling in beslag genomen op een schip uit Azië. Levende Amerikaanse moerasschildpadden werden in Los Angeles ontdekt in de bagage van twee passagiers die op een vliegtuig richting Azië wilden stappen.

De inbeslagnames zijn in totaal miljoenen dollars waard, zei Interpol, zonder verdere details te geven.