Ryanair riskeert ook in Duitsland staking

Lowcostmaatschappij Ryanair waarschuwde in mei zelf nog voor een mogelijk hete zomer in de luchtvaart, en ziet zich nu inderdaad geconfronteerd met toenemende sociale onrust. Nu dreigen de piloten in Duitsland met stakingsacties.

Ryanair erkende in Duitsland al een vakbond voor de piloten, Vereinigung Cockpit (VC), maar de loononderhandelingen zijn spaak gelopen. Volgens de bond werkten de Ryanair-onderhandelaars totaal niet mee en kwamen ze op het einde zelfs niet meer opdagen.

De pilotenvakbond zal nu zijn leden bevragen over een mogelijke staking in de Duitse basissen van Ryanair.

Ook de Ierse pilotenvakbond IALPA bevraagt zijn leden over acties. De Ierse piloten vragen een nieuw systeem voor onder meer overplaatsingen, promoties en vakanties.

Dinsdag nog hekelde de Belgische christelijke bediendebond dat een vergadering met Ryanair in Dublin op een fiasco was uitgedraaid. In België en een resem andere Europese landen is er nog geen vakbond erkend. Er zal de komende dagen op Europees vakbondsniveau bekeken worden wat de volgende stappen zijn.