Ook CD&V nu voor ‘asielhotspots’ in Afrika, “maar zonder pushbacks”

In aanloop naar de Europese migratietop geeft nu ook CD&V aan akkoord te gaan met ‘hotspots’ in Afrika. Asielprocedures aan de buitengrenzen van de EU zijn een goed idee, maar ‘mensen terugsturen aan een onveilige plek’ niet.

Het nieuwe asielstandpunt van CD&V stoelt op zes principes: betere beveiliging van de buitengrenzen, een investeringsplan voor Afrika, de hervorming van de Dublin-asielregels, de uitbreiding van de Turkijedeal naar andere derde landen, asielprocedures aan de buitengrenzen - bijvoorbeeld in kwaliteitsvolle hotspots in Afrika - en solidariteit tussen de lidstaten bij de opvang van vluchtelingen.

Tegelijk herhaalt de partij van voorzitter Wouter Beke dat pushbacks geen optie zijn. “Respect voor het internationaal recht is essentieel.” Beke had zich afgelopen weekend al gekant tegen het voorstel van staatssecretaris Theo Francken (N-VA) om iedereen die illegaal Europa binnenkomt, terug te sturen zonder asielprocedure. Dat Australische model is volgens Beke niet mogelijk in Europa.

CD&V zet zich dus niet volledig op de lijn van Francken, wel op die van premier Charles Michel (MR). Die bepleit op Europees niveau een compromis over de plichten van aankomstlanden als Italië en Griekenland, en de spreiding van asielzoekers over de rest van Europa. Uit contacten tussen Michel met de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron bleek ook dat er op Europees niveau de overtuiging groeit dat er iets moet gedaan worden buiten Europa, als het logistiek en juridisch haalbaar is.

Zes weken voor asielaanvraag

Omdat de uitwerking van een Europees antwoord op migratie niet voor morgen is, maken de christendemocraten duidelijk wat ze verwachten van Francken. “We moeten asielaanvragen op zes weken afhandelen, werk maken van een effectiever terugkeerbeleid en sterker inzetten op de integratie van vluchtelingen die hier mogen blijven.”