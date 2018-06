Paniek op drankenmarkt: tekort aan CO2 bedreigt productie van bier en frisdranken

Bier- en frisdrankproducenten in België en de rest van Europa doen gouden zaken in deze WK-periode. Zo goed zelfs dat ze straks droog dreigen te vallen. Door een nijpend tekort aan koolstofdioxide (CO2) dreigt de productie van Jupiler, Duvel of Coca-Cola immers in gevaar te komen.

Volgens het gespecialiseerde magazine Gasworld zit Europa met “het grootste leveringsprobleem van koolstofdioxide van de laatste decennia”. Vooral de producenten van koolzuurhoudende dranken (bier en frisdranken) zijn daarvan de dupe. Vooral in Engeland is er paniek. Maar ook bij ons is het tekort nooit zo significant geweest, zeggen brouwers.

Koolstofdioxide zorgt niet alleen voor de bubbels in frisdrank en in bier (flesjes of blik), het laat ook het bier uit de vaten vloeien. Maar het wordt evengoed gebruikt in de koude voedselketen. Om voedsel te verpakken bijvoorbeeld. Ook in die hoek is er lichte paniek.

Ieder jaar in april, mei, juni voeren grote producenten in Europa onderhoudswerken uit in de fabrieken. Omdat er vooraf voldoende volume is geproduceerd en verdeeld en omdat de brouwerijen voldoende voorraad hebben. Maar dit jaar, door het WK voetbal, draaien brouwerijen en frisdrankfabrikanten overuren om aan de vraag te kunnen voldoen. Maar daarvoor hebben ze koolzuur nodig.

Het viel te voorspellen

Bij IJsfabriek Strombeek, een familiebedrijf dat in Meise is gevestigd, spreken ze van de grootste schaarste in jaren. “Wij hebben fabrieken in Antwerpen en Gent. Naast onze eigen vaste klanten proberen we zo veel mogelijk aan de vragen uit het buitenland te voldoen. Wij krijgen bestellingen uit Groot-Brittannië, Duitsland, Italië, Oost-Europese landen. Want overal vreest men straks zonder te zitten”, zegt algemeen directeur Dieter Soens.

De British Beer and Pub Association (BBPA) heeft in een brief aan de CO2-sector gevraagd het probleem op te lossen. “Jullie hadden dit kunnen voorzien in een jaar waarin het WK voetbal wordt gespeeld”, verwijt Brigid Simmonds van de BBPA hen.

De organisatie waarschuwde haar leden dat het CO2 dat voor biertaps gebruikt wordt, officieel goedgekeurd moet zijn voor menselijke consumptie. Simmonds vreest dat caféhouders op zoek zouden durven gaan naar mogelijk schadelijke alternatieven.

Het tekort zou nog minstens enkele weken aanhouden, dan zou de situatie zich moeten herstellen.