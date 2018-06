Honderden patiënten in ziekenhuis gestorven door onnodig toegediende medicijnen

Onnodig toegediende opioïden hebben volgens een onafhankelijk onderzoek het leven van misschien wel 650 patiënten van een Brits ziekenhuis verkort. De medicijnen werden zonder medische rechtvaardiging en in te hoge doses toegediend, zo blijkt uit een woensdag bekendgemaakt rapport over het Gosport War Memorial Hospital in Hampshire, in het zuiden van Engeland.

Voor het rapport werden meer dan een miljoen documenten geanalyseerd over gevallen gespreid over vele jaren. Bij meer dan 450 mensen kon volgens het rapport een duidelijk verband gelegd worden tussen de opioïden en de vroegtijdige dood van patiënten. In nog eens 200 gevallen tussen de jaren 1989 en 2000 achtten de deskundigen het verband waarschijnlijk. Verwanten van patiënten die hun beklag deden of bedenkingen uitten, werden volgens het rapport “consequent in de steek gelaten”.

Opioïden worden vooral voor pijnbestrijding gebruikt. Ze kunnen echter ook tot verslaving leiden en bij te hoge doses levensgevaarlijke bijwerkingen hebben als ademverlamming.