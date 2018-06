Eupen - Eupen heeft het contract van aanvaller Moussa Diallo met een jaar verlengd. Dat melden de Panda’s op hun website. De 27-jarige Belgische Senegalees speelt sinds vorige zomer bij Eupen.

Diallo kwam dit jaar dertien keer in actie voor Eupen, maar kon daarin niet een keer scoren. Toch slaagde de aanvaller erin het Eupense bestuur te overtuigen van zijn kwaliteiten. De Panda’s namen Diallo vorig jaar over van het Luikse Solières Sport, dat in de tweede amateurklasse uitkomt.