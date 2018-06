Glamourmodel radicaliseerde via Facebook, maar werd net op tijd gered: “Ik schaam me, ik had het niet door”

Honderden berichtjes stuurden ze elkaar elke dag, ze kreeg de aandacht waar ze al zo lang naar gesnakt had. Wat gewezen glamourmodel Kimberley Miners niet besefte, was dat de man die haar het hof maakte heel andere plannen had met haar. Ze moest de nieuwe Witte Weduwe worden en aanslagen plegen voor terreurgroep ISIS. De politie kon haar net op tijd oppakken en de Britse, die haar verhaal voor het eerst doet, tot inkeer brengen.

Er is weinig, of zelfs niets, waardoor je van Kimberley Miners zou denken dat ze ingelijfd zou kunnen worden door Islamitische Staat (ISIS). De Britse, afkomstig uit Bradford, groeide op in een welvarend gezin, verliet de schoolbanken met een hoop diploma’s en versierde daarna een job als ambtenaar bij de gemeente.

Sinds haar 18de had ze in glamourmodel zijn een mooie bijverdienste gevonden. Haar fraaie voorkomen leverde haar interesse op van een miljonair, die haar in 2015 ten huwelijk vroeg en zwanger maakte. Kimberley leefde op een wolk, maar donderde erg snel naar beneden toen ze haar baby verloor door een zeldzame complicatie. Haar verloofde kon die ontgoocheling niet aan en verliet haar.

Kwetsbaar

Foto: Facebook

De kwetsbare Kimberley voelde zich onbemind en dacht dat ze al haar vrienden kwijt was. “Mijn hoop en dromen waren verbrijzeld”, zegt ze in interviews met de Britse pers. “Ik was helemaal alleen en was mijn baby en mijn verloofde kwijt.” Omdat ze van die laatste geen accounts mocht hebben op sociale media, besloot ze dat nu wel te doen. En toen begon het allemaal.

Via die sociale media zag ze welk vreselijk lot kinderen in Syrië ondergingen tijdens de vele bombardementen. “Ik wilde helpen en begon die filmpjes te delen, in de hoop dat mensen het zouden zien.”

Aandacht

Kimberley kreeg plots een hoop vriendschapsverzoeken vanuit Syrië, die haar berichten stuurden. “Het klinkt nu erg gek, maar ik genoot van de aandacht. Ik was zo eenzaam geweest. Nu had ik het gevoel dat ik ergens bij hoorde. Ik had die aandacht nodig, net als het respect en de vriendschap.” Ze kreeg berichten van meisjes in Groot-Brittannië en Syrië, ISIS-strijders en jihadbruiden, maar besefte niet wat er aan het gebeuren was.

En dan kwam Naweed Hussain plots op de proppen. Ook hij had gezien dat Kimberley de filmpjes deelde en zocht contact met haar. Op dat moment had ze er geen idee van dat hij blanke vrouwen rekruteerde voor ISIS, waarbij hij als Abu Usamah al-Britani door het leven ging. “Hij stuurde me elke dag honderden berichten”, aldus Kimberley, die door de man langzaam maar zeker radicaliseerde. “Hoe meer ik las, hoe meer ik hem geloofde.”

Opgepakt

Eind 2015 onderschepte de politie enkele berichten tussen de twee, waarin gesproken werd over naar Syrië gaan en mee strijden, en Kimberley werd opgepakt. De cursus terreurpreventie waar ze verplicht aan deelnam, gaf ze al snel op. Hussain moedigde haar aan om via Telegram contact te houden. Die berichtendienst is geheimer en minder makkelijk te monitoren dan Facebook. Ze ging erop in.

“Tijdens een van onze vele gesprekken zei ik hem dat ik elk jaar op vakantie ging in Turkije”, aldus Kimberley, moeder van één kindje. “Hij zei me dat ik hem moest laten weten wanneer ik er was. Hij zou me laten oppikken en laten meenemen naar Syrië, zodat ik bij hem zou kunnen zijn. Ik moest snel zijn, want de politie zou me anders tegenhouden.”

Twee dagen later, in oktober 2016, werd ze opnieuw opgepakt door agenten. Die ontdekten al haar berichten en het materiaal dat hij haar opgestuurd had, waaronder een handleiding om bommen te maken. “Ze vonden honderden foto’s van soldaten, video’s van bomaanvallen en gesluierde foto’s van mezelf. Het was alsof ik een slag in mijn gezicht kreeg. Waar ben ik mee bezig, vroeg ik me af.”

Terroristen

De mensen waar Kimberley contact mee had, waren terroristen die haar naar Syrië wilden laten overkomen om een nieuwe Witte Weduwe te worden, een blanke vrouw die voor ISIS deelneemt aan aanslagen. Dat besef kwam pas toen de agenten haar erop wezen dat ze tien jaar cel riskeerde. “Ik was beschaamd en ben dat nog altijd. Ze hebben me helemaal ingepalmd en ik had het niet door. Ik was een soort van trofee voor hen, ze wilden me zo graag. Ik durf niet eens denken aan wat er gebeurd zou kunnen zijn.”

In januari werd ze vrijgelaten na 15 maanden op borgtocht. Verdere vervolging komt er niet. “Ik verdien geen medeleven en ik zoek dat ook niet”, zegt ze. “Maar als ik, door mijn verhaal te doen, iemand anders ervan weerhoud om in dezelfde val te trappen, zal deze nachtmerrie toch een positieve kant hebben. Mensen hebben er geen idee van, maar ISIS zoekt op Facebook voortdurend naar kwetsbare mensen. Mensen zoals mij.”