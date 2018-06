Mishandelde beer wordt gered en mag voor het eerst in jaren uit zijn kooi: “Mooi en triest tegelijk”

Jaren lang zat deze Armeense beer opgesloten in een kleine kooi waar hij verwaarloosd en mishandeld werd. Tot nu, want een Armeens ‘Animal charity rescueteam’ besloot dat het genoeg was geweest. Ze redden de beer en haalden hem uit zijn kooi. Na een lange tijd zag het dier dus voor het eerst weer zonlicht. “Dit is mooi en triest tegelijk”, klonk het bij de vrijwilligers.

Eerst dachten de vrijwilligers dat het ging om een beer die vijf of zes jaar oud was omdat hij zo klein en smal was. Maar eenmaal ze het dier uit zijn kooi hadden gehaald, zagen ze dat het om een veel ouder dier ging. “Zijn tanden tonen aan dat de beer ouder is dan we initieel dachten”, klinkt het.

Nadat de vrijwilligers het dier hadden bevrijd, namen ze het mee om het optimaal te kunnen verzorgen. “Ons doel is om alle beren van het land te redden én, als hun gezondheid dat toestaat, ze opnieuw in het wild los te laten.”