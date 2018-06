Moeder ontgoocheld na straf voor doodrijder Hugo (5): “Hij krijgt tweede kans, maar wij hebben levenslang”

De bestuurder die het ongeval veroorzaakte waarbij de vijfjarige Hugo om het leven kwam, is veroordeeld tot zes maanden cel en een boete van 3.000 euro. Te weinig, vindt de moeder van het jonge slachtoffer. “Hij krijgt een tweede kans, maar wij hebben wel levenslang”, zegt ze in de kranten van Sudpresse.

Op zaterdag 6 februari 2016 was Delphine Cage met haar twee zoonjtes, Hugo en Lucas, naar huis aan het rijden. Maar voor ze Bergen bereikten, liep het gruwelijk verkeerd in Saint-Ghislain. Corentin J. haalde met een snelheid van 130 kilometer per uur - waar 70 toegelaten was - enkele andere wagens in, maar botste frontaal met de wagen van Delphine.

De vrouw en haar zoontje Lucas kwamen zwaargewond uit de wagen en stellen het twee jaar later goed, maar voor Hugo (5) kon geen hulp meer baten. Corentin J., een twintiger, werd dinsdag veroordeeld tot een celstraf van zes maanden en een boete van 3.000 euro. Zijn rijbewijs is hij kwijt voor de volgende vijf jaar.

Hoewel ze nu eindelijk een kruis kan maken over de zaak, is Cage niet tevreden met het vonnis van de rechter. “Ik heb hier twee jaar op gewacht”, zegt ze in de kranten van Sudpresse. “Maar ik ben ontgoocheld. Zes maanden cel is echt weinig. Corentin komt hier heel goed weg. Hij heeft geluk gehad, maar Hugo krijgt nooit een tweede kans. Zes maanden is niets in vergelijking met onze levenslange straf. Ik had graag gezien dat het hof strenger geweest was. Hij moet zich bewust zijn van de situatie waar we in leven. Ook zijn gedrag ontgoochelt me. Hij heeft niet eens de moeite gedaan om op te dagen. Dat toont dat het hem allemaal niet raakt.”