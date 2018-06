Trump overweegt dan toch om acties die families uit elkaar rukken te stoppen

Het Witte Huis overweegt om de kinderen van ouders die illegaal de grens oversteken, dan toch bij hun familie te laten. Dat meldt Fox News. Het ‘zero tolerance’-migratiebeleid van Donald Trump ligt internationaal onder vuur nadat bekend raakte dat kinderen er in gesloten centra worden geplaatst, weg van hun ouders, zonder te weten wat er met hen zal gebeuren of waar hun familie is. Nu zou de president overwegen om bij presidentieel besluit te voorkomen dat kinderen van hun ouders worden gescheiden.

Volgens Fox News zou Donald Trump dan toch de mogelijkheden bekijken om kinderen wél samen met hun ouders voor een langere tijd onderdak te bieden in gesloten centra. Dat in plaats van gezinnen uit elkaar te rukken zodra ze de Mexicaanse grens oversteken.

Die aanpak kwam er nadat de Amerikaanse president op 6 april aankondigde dat er voortaan een ‘zero tolerance’-beleid zou gevoerd worden. Volwassenen worden meteen gearresteerd of terug naar hun land van herkomst gestuurd, kinderen (behalve baby’s) worden in gesloten centra gehouden om te voorkomen dat de ouders hun kinderen op illegale wijze het land in smokkelen. Nadat beelden opdoken van kinderen die werden opgesloten in een soort van metalen kooien en op geluidsfragmenten te horen valt hoe ze om hun familie huilen, volgde zowel nationaal als internationaal een storm van kritiek en verontwaardiging. Ook de Verenigde Naties floten het “gewetenloze immigratiebeleid” van Trump terug.

Nu zou de president van Amerika bekijken hoe hij ervoor kan zorgen dat de kinderen niet alleen, maar samen met hun ouders voor langere tijd gearresteerd kunnen blijven.

Verandering van de wet?

Volgens Fox News meldden verschillende bronnen dat de acties van het Witte Huis er gekomen zijn door de wet van 1997 die stelt dat kinderen niet langer dan 20 dagen samen met hun ouders mogen worden opgesloten. Onder het beleid van voormalig president Barack Obama werden de gezinnen na die periode terug vrijgelaten met het bevel het land te verlaten, iets wat in 90% van de gevallen niet gebeurde. En meteen ook Trumps grootste drijfveer om een ‘zero tolerance’-migratiebeleid te starten. Want “de Amerikaanse belastingbetaler draait hier voorop”.

The Fake News is not mentioning the safety and security of our Country when talking about illegal immigration. Our immigration laws are the weakest and worst anywhere in the world, and the Dems will do anything not to change them & to obstruct-want open borders which means crime! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 20, 2018

It’s the Democrats fault, they won’t give us the votes needed to pass good immigration legislation. They want open borders, which breeds horrible crime. Republicans want security. But I am working on something - it never ends! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 20, 2018

Nu zou Donald Trump bekijken of de wet van 1997 kan omzeild worden bij presidentieel besluit. In de praktijk betekent het dat hij nog steeds zijn fel bekritiseerde beleid zal voeren, maar dan wel zonder de kinderen van hun ouders te scheiden. Hij kan de gezinnen met andere woorden langer dan 20 dagen sámen vasthouden.