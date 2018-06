VIDEO. Ook nieuwe zoektocht naar vermiste Jean Vercarre levert niets op

Wetteren -

De hoop dat de verdwenen Jean Vercarre uit Wetteren ooit nog wordt teruggevonden, lijkt weer verdwenen. Speurders hebben woensdagochtend twee vijvers en een huis uitgekamd in de Ardennen, maar zonder resultaat. Vercarre en zijn ex-vrouw hadden een buitenverblijf in Saint-Hubert. Vercarre is ondertussen exact twee jaar vermist. En het is nog altijd zoeken naar een speld in een hooiberg, geven de onderzoekers toe.