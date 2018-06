Mertens en Vertonghen over het beruchte kapsel, kritiek, welke landen ze vrezen en een oproep voor leraren

Geen training vandaag bij de Rode Duivels en dus was er tijd om de band met de fans wat aan te halen. Daarom hielden goede vrienden Jan Vertonghen en Dries Mertens een gesmaakte Facebook-live. Daar deden opvallend veel studenten aan mee, en de twee Duivels deden dan ook een opvallende oproep: “Examenstress was altijd lastig tijdens een WK, leerkrachten zouden daar rekening mee moeten houden: als iemand een vier heeft, geef hem dan een vijf. Aan alle leraren die kijken: doe een beetje moeite!” Bekijk onderaan de volledige video!

“Altijd hetzelfde kapsel is saai”

Na enig gesukkel met de techniek was de toon meteen gezet: “Hebben jullie niks te doen? Ga eens werken!”

De meeste vragen gingen echter over het opvallende nieuwe kapsel van Dries Mertens. “Een slecht kapsel? Sorry. De reden? Geen idee, ik wou gewoon eens iets anders. Anders is het toch saai? Al 30 jaar had ik altijd hetzelfde kapsel.” Vertonghen zag de suggestie alvast niet zitten om zich kaal te scheren...

Heel wat studenten volgden de live en zij kregen alvast een opbeurende boodschap: “Examenstress was altijd lastig tijdens een WK, leerkrachten zouden daar rekening mee moeten houden: als iemand een vier heeft, geef hem dan een vijf. Aan alle leraren die kijken: doe een beetje moeite! En of we zelf veel buizen hadden op ons rapport? Vertonghen niet, Mertens wel. “Hoewel, ik had altijd een vijfke en zo konden ze me delibereren en was ik er juist door. Maar heel veel succes, iedereen!”

“Of we boos worden van commentaren? Ja!”

Met kritiek kunnen ze duidelijk niet altijd leven: “Of we boos worden van commentaren? Ja! (Mertens:) Ik heb dat niet graag: waarom altijd zo negatief? (Vertonghen:) met objectieve kritiek hebben we geen probleem, zolang die onderbouwd is. Maar je hebt er enkele irritantje ventjes bij.”

“Waarom zoveel korte corners tegen Panama? “Dat was tactisch, zij hielden een paar mensen voorin en zo konde we de counter eruit halen. Anders was het gevaarlijk. Maar zij waren ook fysiek sterk met de kop. Maar kijk maar naar Argentinië en Duitsland: die eerste wedstrijd is altijd heel moeilijk. Wij zien ook liefst mooi voetbal maar het gaat om de drie punten. Door die lange voorbereiding was er wel wat gezonde spanning, dat zag je bij elke ploeg: die eerste match loopt het bij elke ploeg toch wat stroef. Dan is het hoofd sneller dan de benen.”

Dat Dries Mertens de stijl heeft van Messi maar alleen lukt het niet altijd, werd er op een gegeven moment geopperd... De man in kwestie werd meteen hard aangepakt: “Beetje minder, hé!”

“Vertonghen is een gelukskind”

Voorts worstelden ze zich doorheen de vele andere vragen:

- Wie zouden ze op een onbewoond eiland meenemen? “Elkaar en voorts Mousa Dembélé en Thomas Vermaelen.”

- Wie scoort de mooiste goals op training? “Michy (Batshuayi en Adnan (Januzaj) ook af en toe.”

- Kijken de Rode Duivels ook naar de andere matchen? “Als we zelf niet moeten trainen wel, ja. We hebben ze bijna allemaal gezien. Je zoekt hier toch ook al de mensen op waar je goed mee overweg kunt. Al is er soms wel spanning, vooral tijdens spellekes. (Mertens:) Gij zijt zo irritant! Kijk, wij spelen kaart - dubbele king - maar Jan heeft altijd zoveel geluk... Jij bent een echt gelukskind.”

- Welk ploeg willen we liever niet tegenkomen? “Brazilië, met Neymar. Maar ook Frankrijk is sterk. En ook Mexico is een goede ploeg, gevaarlijk op de counter zoals alle Zuid-Amerikaanss ploegen goed zijn.”

- Met wie willen jullie truitjes wisselen? “Liefst met ploegmaats. Coulibaly van Napoli bijvoorbeeld (Mertens) of wat Engelse jongens (Vertonghen). Of ik Kane uit de match zal kunnen houden? Dat is een echte topspits, het zal moeilijk worden. Maar we kijken ernaar uit.”

- Wat missen jullie het meest? “De familie, en de kindjes. En vanavond zijn het frietjes! Wel gezonde frietjes, uit de oven.”

- Bij de keten Krëfel word je tv terugbetaald als de Rode Duivels 15 goals maken in Rusland: “Krefel, daar hou ik u aan! Dat zijn er wel nog twaalf...

- Of Mertens bij zijn goal meteen een goed gevoel had bij zijn schot? “Zeker, dat is vaak zo, vaak weet je van zodra de bal van je schoen gaat dat het binnen is. Soms wordt je schot nog geblokt, maar weet je dat die was binnen geweest.”

- Of ze op voorhand nadenken over hoe ze gaan juichen bij een goal? “(Vertonghen:) Dat maak ik niet veel mee, dat is dus voor mij niet van toepassing. (Mertens:) Mmmm, nee. Alleen dat hondje wel, dat was voor Juliette mijn hond. Voorts is dat toch altijd een momentopname.”

Toen Mertens begon te geeuwen (”beetje moe”) was het afgelopen en tijd voor een massage. “Goed supporteren, hé!”

Bekijk hier de volledige video: