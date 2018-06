Drie bewoners appartementsgebouw raken bij brand bevangen door rook en moeten naar ziekenhuis

Sint-Niklaas - Een appartementsgebouw in de Apostelstraat moest woensdagochtend na een brand geëvacueerd worden. Drie bewoners werden met rookintoxicatie overgebracht naar het ziekenhuis.

De noodoproep liep om 7.30 uur binnen bij de brandweer van Sint-Niklaas. In een appartementsgebouw in de autovrije Apostelstraat was zwarte rook gemeld. Ter plaatse bleek de brandhaard zich te bevinden in een flat op de gelijkvloerse verdieping.

“De hulpdiensten evacueerden de aanwezige bewoners van de vier appartementen”, zegt woordvoerster Sofie Buyse van de lokale politie van Sint-Niklaas. “Drie mensen moesten met symptomen van rookintoxicatie overgebracht worden naar het ziekenhuis.”

Bewoonster blust zelf

Een van de gewonden, de bewoonster van de flat waar de brand uitbrak, had nog voor de komst van de brandweer het vuur al zelf voor het grootste deel geblust met een poederblusser.

De hulpdiensten hadden daarna de brand snel onder controle. Toch konden ze niet voorkomen dat er heel wat rookschade werd aangericht in het bewuste appartement. De andere woningen kon de brandweer vrijwaren van het vuur. De pompiers bleven nog geruime tijd ter plaatse om heel het gebouw te ventileren.

De oorzaak van de brand is voorlopig nog onduidelijk. Vermoedelijk ging het om een accidentele brand. Tijdens de bluswerken haalde de brandweer een reeks half verkoolde videobanden uit het appartement. Mogelijk kunnen die gelinkt worden aan de brandhaard.

Omleiding voor fietsers

Tijdens de interventie van de brandweer werd de straat afgesloten voor al het verkeer. De vele fietsers die 's ochtends de centrumstraat gebruiken om naar school te gaan, moesten een omleiding volgen.