Jean Luc Dompé trekt voor 2 jaar naar AA Gent. Hij was al eens in beeld bij AA Gent toen hij actief was bij STVV, maar de Fransman trok toen naar Standard waar hij geen basisplaats kon afdwingen. Afgelopen seizoen werd Dompé door de Rouches uitgeleend aan Amiens, zijn contract in Luik liep eind komend seizoen af.