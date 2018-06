Ronaldo heeft lof voor “heel sterke” Marokkanen, bondscoach “fier” ondanks uitschakeling

Cristiano Ronaldo was blij met de zege en het doelpunt woensdag op het WK tegen Marokko, maar beseft ook dat Portugal goed wegkwam. “Ze waren heel sterk”, zei Ronaldo na de wedstrijd over de energieke Marokkanen. Marokko telt 0 op 6 in groep B en is als eerste land op het WK in Rusland uitgeschakeld.

“Het belangrijkste was de drie punten pakken”, aldus de voorlopige WK-topschutter met vier doelpunten. “En die zege was eigenlijk een verrassing, want ze waren heel sterk en hadden tal van kansen. Ik ben ook blij om al voor de tweede keer tot Man van de Match te worden verkozen. Ik verwacht dat we steeds beter zullen worden. Het beste is om gewoon wedstrijd per wedstrijd voor de kwalificatie te gaan.”

Ronaldo’s collega en middenvelder Bernardo Silva was nog iets scherper voor de eigen prestatie. “We weten dat het beter moet. Het spel moet veel beter, en we moeten vaker de bal bijhouden. We gaan de wedstrijd nu herbekijken om te zien wat er tegen Iran beter kan. Cristiano schenkt ons alweer de zege. Het is een plezier om hem onder ons te hebben. Het is een fantastische speler. Als hij al niet de beste uit de geschiedenis is, dan toch een van de besten.”

“Marokko had meer verdiend”

Ook Portugees bondscoach Fernando Santos vond dat Marokko meer had verdiend. “Zij waren agressiever en hebben de beste kansen gehad. Wij hebben veel geluk gehad. We moeten er uitgebreid over gaan praten hoe het zo heeft kunnen gebeuren.”

Vooral na de rust ging het mis met de Europees kampioen. “We verloren de controle en geen bal kwam meer bij een medespeler. Al het vertrouwen leek zoek bij onze spelers. Daar moeten we aan werken de komende dagen.”

Een verklaring had Santos niet. “Ik weet het niet. We trokken ons terug en lieten de tegenstander voetballen. Dan vraag je om problemen tegen een elftal met veel individuele kwaliteit.”

Andermaal zorgde de 33-jarige Cristiano Ronaldo voor het verschil. “Cristiano is net als portwijn, hij wordt verfijnder naarmate hij ouder wordt”, besloot Santos.

Marokkaanse bondscoach fier op team: “Durf getoond tegen Portugal”

De Marokkaanse bondscoach Hervé Renard was ondanks de nederlaag fier op zijn team. “We hebben durf getoond en offensief gespeeld tegen een team dat uitblinkt in de tegenaanval.”

De Marokkanen hadden verschillende kansen, maar konden die niet verzilveren. Een speler als Cristiano Ronaldo heeft Renard niet in de rangen. “Het is zeker zo dat het makkelijker is te spelen met iemand die aan één kans genoeg heeft om te scoren”, zei de Fransman. “We hadden vele kansen, maar we kunnen niemand iets verwijten. Dat is voetbal, zij die efficiënter zijn voor doel winnen. We hebben durf getoond en offensief gespeeld tegen een team dat uitblinkt in de tegenaanval. Jammer genoeg werden we hiervoor niet beloond.”

“Het hele Marokkaanse volk mag heel fier zijn op deze ploeg. Tweeënhalf jaar geleden zijn we samen aan een avontuur begonnen. We waren 81e op de wereldranking, vandaag zijn we 41e. En na 20 jaar afwezigheid heeft Marokko zich opnieuw geplaatst voor het WK. We hebben hier getoond dat we kunnen voetballen”, besloot Renard.