Britse premier May overleeft belangrijke stemming in het parlement

De Britse premier Theresa May heeft woensdag een belangrijke stemming in het Britse Lagerhuis overleefd over de brexit en de rol die het parlement zou krijgen indien er geen akkoord met de EU wordt bereikt. May moest daarvoor wel toegevingen doen aan de EU-gezinde “rebellen” binnen haar eigen Conservatieve Partij.

Het Verenigd Koninkrijk verlaat de EU op 29 maart van volgend jaar. De Britse regering voert momenteel onderhandelingen met EU-leiders over de afwikkeling van die brexit en over de toekomstige onderlingen relaties.

Het Lagerhuis moest woensdag stemmen over een voorstel dat het parlement meer zeggingschap zou geven indien die onderhandelingen op niets uitdraaien. Het is lang niet zeker dat de EU en May een akkoord vinden. Als er een akkoord komt, kan het Britse parlement die deal ook nog afwijzen. May wil het parlement die extra macht niet geven, omdat ze niet met gebonden handen wil onderhandelen.

De stemming was een test voor May. EU-gezinde partijgenoten van de premier, aangestuurd door gewezen justitieminister Dominic Grieve, eisten meer inspraak van het parlement. Een aantal toegevingen - een intentieverklaring over parlementaire inspraak - trok voldoende mensen over de streep. De bewuste tekst werd met 319 tegen 303 stemmen verworpen.

May ligt vaak onder vuur in haar eigen partij vanwege de brexit. Aan de ene kant wordt ze opgejaagd door brexit-hardliners, die vinden dat ze te veel toegevingen aan de EU doet. Aan de andere kant zetten EU-gezinde partijgenoten haar onder druk.